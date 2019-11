Chlumec – Klecany 4:1 (1:0)

Branky: 24. Kravcov, 55. Pogorilij, 59. a 79. Pouček - 46. Smíšek. Rozhodčí: Vyhnal, Stumpf, Hes. ŽK: Štyler – Smíšek, Průcha. Diváci: 90. SK Chlumec: Peták, Slabihoudek, Pouček (90. Veselý), Kravcov, Vostárek, Trcka, Schreiber, Pogorilij, Lysenko, Solodkov, Štyler (85. Lojek).

Na dotazy Deníku odpovídal spokojený kapitán Chlumce David Vostárek.

V první půli byli hosté trochu lepší, ale vedli jste vy. To bylo určitě povzbudivé.

Neřekl bych, že byli lepší, měli spíše více ze hry a asi i více šanci, ale my jsme hrozili z brejků prakticky celý zápas. Po jednom z brejků se nám podařilo skórovat nechytatelnou střelou od Víti Kravcova, která se ještě otřela o břevno.

Co jste si říkali v kabině o přestávce při vedení 1:0?

O přestávce jsme si říkali, že v tom, co jsme hráli první půli, budeme pokračovat, budeme hrát dobře dozadu s rychlým přechodem do útoku.

Úvodní minuta druhé půle, ve které soupeř vyrovnal, vás určitě zaskočila.

To, co jsme si říkali o půli v šatně, že musíme přečkat deset až patnáct minut druhé půle a odolat jejich tlaku, který jsme očekávali, se nám bohužel nepovedlo a inkasovali jsme laciný gól. Ale jsem rád, že nás ten gól nepoložil, ale spíše nabudil.

Jak důležitý byl gól Pogorilije na 2:1?

Gól byl určitě důležitý. Oni měli šance, při kterých mohli skórovat, ale díky našemu gólmanovi i troše štěstí se jim to nepovedlo a my opět udeřili z brejkové situace.

Na hřišti se to hodně hecovalo, což více rozhodilo hosty, souhlasíte?

Tak určitě s tím souhlasím, my jsme udrželi nervy na uzdě, a to se vyplatilo.

Když jste ve druhé půli překopl trestňák, brankář vám v legraci vyčinil. Svědčí to o klidu v týmu?

Nebudu se vymlouvat na hřiště, ale bohužel jsem kopl krtka ale to mě neomlouvá. Vyčinil mi, ale bylo to myšleno z legrace, v týmu máme pohodu, takže asi tak.

Dva góly dal Josef Pouček a zajistil vedení 4:1. Věděl jste, že musíte být ale stále obezřetní?

Určitě, protože i když jsme vedli, tak oni stále hrozili a nic jsme nechtěli podcenit. Nejvíce problémů nám dělal jejich vysoký kapitán Pfeifer, ale myslím si, že s Jardou Schreibrem jsme ho dobře zdvojovali a on se prakticky do ničeho nedostal. Samozřejmě jsme byli na něj předem upozornění od trenérů, že on bude nejvíce zlobit.

Jste na sedmém místě, jak jste hodnotili podzim?

Tak je to naše první sezona v I.A třídě, takže určitě pozitivně, i když nás štvou ztracené body v Doksech, ve Voticích a doma se Spartakem Příbram. Ale zase na druhou stranu, já osobně jsem nečekal, že budeme po polovině na sedmém místě. Tak třeba budeme mít na jaře trochu klidu a nebudeme se bát o záchranu. Ale ještě není nic hotovo, musíme pracovat v zimní přípravě a ono to bude dobré, o tom jsem přesvědčený.