Přitom hostující Union po prvním poločase vedl po góle Romana Fulína. „Věděli jsme, že musíme odčinit ztrátu bodů z předchozího zápasu a chtěli jsme doma v derby naplno bodovat. Bohužel jsme do zápasu nevstoupili dobře, po pár minutách jsme nepohlídali Romana Fulína a prohrávali jsme 0:1,“ krčil rameny zdický Lukáš Sklenář.

Právě on po deseti minutách druhého poločasu vyrovnal. Jenže na hřišti se opět zviditelnil v 73. minutě Fulín, který dal na 2:1 pro hosty. „Druhý poločas jsme začali aktivně a podařilo se nám vyrovnat. Dostal jsem se za hranicí velkého vápna k míči a viděl jsem že Bakus (brankář hostů Křikava) stojí vysoko před brankou, tak jsem zkusil vystřelit a zapadlo to k zadní tyči,“ usmíval se Sklenář, který dodal: „Hostům se poté podařilo přidat branku, ale věřil jsem, že zápas dotáhneme do vítězného konce. Po krásném centru od Yardy Byby a hlavičce Jirky Krůty se nám podařilo vyrovnat.“

Derby vyvrcholilo v závěru. „V poslední minutě jsem se po chybě hostující obrany dostal na levé straně k míči a našel ve vápně volného Yardu Bybu, který se nemýlil a mohli jsme jít slavit důležité tři body. Na zápase bylo hodně diváků, toho si vážíme a doufám, že to byla dobrá pozvánka na další domácí derby za čtrnáct dní s Loděnicí,“ těší se Lukáš Sklenář.

Zdice – Cerhovice 3:2 (0:1)

Branky: 55. Sklenář, 83. Krůta, 90. Byba - 14. a 73. Fulín.

Rozhodčí: Jarolímek, Souček, Stehlík.

ŽK: Koželuh, Sklenář – Fulín, F. Větrovský, Procházka.

Diváci: 150.

FK Olympie Zdice: Falc, Rigo, Šubert, Jaňour, Froněk (46. J. Štefan), Koželuh (76. Myška), Karmazín, Růžička (65. V. Štefan), Sklenář, Jiří Krůta, Byba.

SK Union Cerhovice: Křikava, Hegedüs (66. Holovský), Vyšín (69. A. Větrovský), Leksa, Šmíd, F. Větrovský, Procházka, Fulín, Herejt, Huml, V. Šebek (83. Dochtor).