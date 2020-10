Prvních čtyřicet minut se zdálo, že utkání zvládnou hosté, vždyť vedli o dva góly. „První gól padl po chybě domácí obrany a následném úniku Badaraua, druhý si dali domácí (Talůžek) po naší velké šanci sami. Nutno podotknout, že kdybychom po půlhodině vedli minimálně 4:0, nikdo z přítomných se nemohl divit, ale bohužel jsme neproměnili spoustu vyložených šancí. Hru jsme měli téměř celý poločas ve své moci, až na závěrečnou pětiminutovku,“ uvedl sekretář Tlustice Pavel Bureš.

Kolaps hostů začal v 41. minutě. Nejdříve Petrlík přihrál Talůžkovi a ten snížil. Po rozehrávce vzal hostům míč Karas a vyrovnal. V poslední minutě střílel trestný kop Puchmajer, míč se dostal ke Karasovi a ten otočil skóre! „V závěru poločasu jsme zbytečně faulovali a inkasovali. První gól padl po špatném odkopu, druhý po zbytečné ztrátě míče ve středu hřiště a při třetí brance jsme opět po standardce propadli a domácí toho využili,“ krčil rameny Bureš.

Další ránu do tlustického vazu zasadil hned po obrátce Fic, který dal po brejku na 4:2. Navíc po druhé žluté opustil v 62. minutě hřiště Badarau, přesto hosté snížili střídajícím Bláhou.

Tlustice poté hrála vabank, jenže rezerva Dobříše dokázala odpovědět Váhalou, navíc stejný hráč po chvíli mířil do tyčky. To ještě nebylo vše, protože Bláha tři minuty před koncem snížil. „Povedlo se nám utkání zdramatizovat, když Bláha snižoval klasickým bodlem. Poté se při dalším útoku dožadoval odpískání faulu Jan Ungr, až obdržel druhou žlutou kartu a šel také předčasně do kabin. Přesto jsme měli ještě nastavení několik závarů před brankou domácích, ale bohužel vyrovnat se nám už nepodařilo,“ smutnil Bureš.

Zápas se dohrál v hodně vzrušené atmosféře, předčasně pod sprchy šel i domácí Fic, nicméně tři body zůstaly v Dobříši. „Všechny červené karty byly pro druhé žluté. Náš Badarau dostal první za dožadovaní se penalty, a druhou trochu až moc přísnou za údajné nedodržení vzdálenosti po vhazování míče rozhodčího. Jan Ungr obdržel žlutou kartu za ostrý faul ze strany a druhou jeho žlutou jsme již popsali, ale také byla z těch přísnějších. Zvláště když spousta diváků slyšela, jak kritizovali některé výroky sudího jiní aktéři utkání. Zde se potvrdilo přísloví Když chceš psa bít, vždycky najdeš si hůl. Domácí hráč byl vyloučen v samém závěru po druhém žlutém faulu,“ vyjádřil se k vyloučení Pavel Bureš, který dodal: „Určitě ale nechceme plakat, protože zápas jsme si prohráli již v první půli sami a červené karty akceptujeme. Naši hráči by měli v uvozovkách vycítit, v jakých situacích si mohou kritiku či konverzaci s rozhodčími dovolit. V tomto utkání jsme měli určitě bodovat, protože soupeř byl hratelný, příčiny prohry musíme a chceme hledat hlavně v našich řadách.“

Dobříš B – Tlustice 5:4 (3:2). Branky: 41. Talůžek, 42. a 45. Karas, 46. Fic, 78. Váhala - 11. Badarau, 25. Talůžek vlastní, 71. a 87. Bláha. Rozhodčí: Mboussa, Petýrek, Horák. ŽK: Fic, Janda, Talůžek, Karas – Stanka, Badarau, Lenkvík, Ungr J. ČK: 90. Fic – 62. Badarau, 87. Ungr J. Diváků: 45.



SK Tlustice: Sklenář, Šoch, Keckstein, Žalud, Turek (63. Souček), Machok (68. Bláha), Lenkvík (51. Ungr J.), Badarau, Spousta, Jirouch, Stanka (57. Jelen).