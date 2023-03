Lídr A skupiny I.A třídy chtěl vstoupit do jara vítězně. A Chlumci se přání vyplnilo, když porazil Podlesí 4:2.

Miroslav Slepička (v zelenobílém) hrál dříve i za Podlesí. | Foto: archív Deníku

Mezi oběma týmy byl po podzimu diametrální bodový rozdíl, když Chlumec na čele jich měl dvaačtyřicet, předposlední tým tabulky pouze jedenáct. A zatímco Chlumec přivedl bombové posilu v podobě Miroslava Slepičky, Kovohutě se neposílily. „Nechceme jít cestou dělat nějaké harakiri. Nemáme na to, abychom někoho přebíjeli. Hrajeme I. A třídu a musí to mít nějakou štábní kulturu. Zachránit jí chceme, ale nepodařilo se nám nikoho získat,“ komentoval aktuální situaci předseda Podlesí Radim Černohorský.

Všeobecně se očekávalo, jak bude na první zápas připraveno hřiště. „Terén nebyl vůbec lehký, hřiště bylo místy podmáčené, ale myslím, že to je na začátek března zas tak špatné,“ řekl kapitán Chlumce David Vostárek. Jeho tým se ujal vedení už v deváté minutě, když se poprvé v chlumeckém dresu trefil Miroslav Slepička. „Gól padl po rohovém kopu, kdy Slépa jemnou tečí prodloužil balón do branky,“ popsal vedoucí branku kapitán domácích.

Na poločasovou přestávku odcházeli domácí spokojenější, když vedli 1:0. „V kabině jsem si říkali, že když nedostaneme gól, tak vyhrajeme, což se sice nepovedlo, ale nakonec jsme zápas urvali silou vůle a dobře jsme vstoupili do jarní sezóny,“ radoval se Vostárek a dodal: „Jak už jsem říkal, do druhé půle jsme šli s tím, že nechceme inkasovat, ale to se nepovedlo a Podlesí snížilo na 2:1. Ale nakonec jsme dokázali přidat ještě dvě branky a utkání dovést do vítězného konce. Myslím, že po naší čtvrté brance se utkání dohrávalo, i když jsme ještě inkasovali gól na konečných 4:2, ale jsme rádi, že jsme utkání zvládli za tři body.“

Nutno podotknout, že diváci se nejvíc přišli na své po hodině hry. V rozmezí devíti minut vstřelili domácí tři branky a hosté jednu. Navíc střídající Jakub Dobiáš přispěl po svém nastoupení do hry dvěma góly. „Oslavy nebyly nějak velké. Přece je to jen první utkání, které jsme chtěli bodové zvládnou, a to se nám povedlo,“ byl spokojen David Vostárek.

Chlumec – Podlesí 4:2 (1:0)

Branky: 9. Slepička, 60. Šedivý, 67. a 69. Dobiáš - 62. Hyspecký, 83. Šrajn.

Rozhodčí: Stádník, Říha, Petržela.

ŽK: Dvořák – Drašnar.

Diváci: 80.

SK Chlumec: Pokorný, Žáček, Dvořák, Šedivý, Vostárek, Ezeala, Junek, Slepička, Reiter (80. Bábíček), Nedvěd, Šípek (60. Dobiáš). Trenér: Zdeněk Staroba.