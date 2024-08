Poříčí jste doma přejeli. Který gól byl pro vývoj zápasu zlomový?

Nejvíc nám pomohl gól na 3:0 z rohu po přestávce. Oni se poté složili a absolutně nic neměli. Byli jsme naprosto koncentrovaní, abychom utkání zvládli. Byli jsme připravení.

Na druhou stranu jste za vítězství zaplatili daň v podobě zraněného Řeháka kvůli vyhozenému ramenu. Jak tohle mrzí?

Hodně mrzí. Je to jeden z nejzkušenějších hráčů, poctivý frajer. Určitě nám bude hodně chybět, ale on je muž z oceli. Dávám mu 14 dní a vrátí se.

Zkraje jara jste prohráli doma s Tochovicemi. Od té doby ale sbíráte jen výhry. Čím jste z vlastního hřiště udělali neporazitelnou tvrz?

Vyhovuje nám to. Naučili jsme se tady hrát. Máme atypické hřiště trošku z kopce. Nikomu se tady nehraje tady dobře. Tady hrajeme víc koncentrovaněji než venku. Když přijedeme ven, tak prvních 15-20 minut, jako bychom tam nebyli. Doma je to ale jízda od začátku.

Navíc produkujete atraktivní fotbal, což potvrdil i zápas s Poříčím.

Hodně gólů nám tady padá, dáváme jich spoustu. Kdyby tomu tak nebylo, tak bychom nemohli skončit na jaře tak vysoko. Doufám, že teď z toho budeme taky těžit a hlavně vozit body i z venku.

Jsou za vámi dvě kola a máte plný počet bodů. Budete se chtít po tom skvělém startu nadále držet takhle při zemi?

Vždycky je záchrana u každého týmu nejdůležitější. Soutěž je dost vyrovnaná. Prvních osm týmů je hrozně našlapaných. Takže se nejprve zachránit a pak pomýšlet na vyšší příčky.

Vy jste teď pravidelně postupovali po dvou letech do vyšší soutěže. Nabízí tahle sinusoida i letos?

Bylo by to hezké, nicméně je to otázka, jak vše bude klapat. Jestli tady zvládneme všechno společně a budeme takhle pokračovat, tak si myslím, že top pětku budeme atakovat.