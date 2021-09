Ke konci domácí Rogers, který se po střídání brzy chytil, nahrál na desítku D. Hrubému a ten po kontaktu s protihráčem padl. Rozhodčí i po poradě s asistentem odpískal penaltu a právě Rogers s klidem zavěsil. "Bylo tam moc emocí, ale já si ze svého pohledu netroufnu říci, jestli ke kontaktu došlo. Obě strany tvrdily opak. My se ještě pokusili o obrat a vítězný gól, ale už nám nebylo přáno. Jsem ale rád, že hráči tentokrát udrželi dobrý výkon i po změně stran, což se nám předtím moc nedařilo," řekl Karel Příhoda na závěr svého hodnocení.

Jeho tým se dostal v 58. minutě do vedení. „Po chybě gólmana, který vyběhl ven z vápna, sebral dlouhý balón prsama, ale míč nakonec skončil přímo na kopačce našeho střelce Jiřího Krůty,“ popsal vedoucí branku. Domácí vyrovnali v 78. minutě Denisem Rogersem. „Bohužel jsme dostali gól z penalty, která vůbec neměla být po uklouznutí soupeře po balónu,“ zlobil se Dominik Rigo, který nakvašeně dodal: „Myslím si, že to bylo vyrovnané utkání, až na výkon pana rozhodčího.“

„Měli jsme určitě šest jasných šancí a nedáme žádnou. Mělo to být tři čtyři nula a byl klid. Asi jsme se vystříleli v přípravě," kroutil hlavou nevěřícně trenér domácí Čechie Karel Příhoda. Po prvním poločase byl stav bezbrankový. „Bylo to na obě strany stejné, týmy nedaly vyložené šance,“ podotkl Rigo.

„Tréninky do derby s Chlumcem proběhly s velkou spokojeností a nadšením,“ přiblížil atmosféru v mužstvu kapitán Olympie Dominik Rigo, který prozradil, jaké byly pokyny na Velkou Dobrou: „Chtěli jsme přivézt tři body, což se nám nepovedlo.“

Po výhře v derby nad Chlumce zajížděli fotbalisté Zdic k dalšímu utkání I.A třídy do Velké Dobré. Z Kladenska se vrátili s bodem za remízu 1:1.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.