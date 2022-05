Začátek hostům nevyšel, hned první střela prošla po zaváhání obrany do sítě a než se Komárov vzpamatoval, bylo to o dva góly. Nejprve se trefil Bícha a po něm po rohu Bujnovský. Pak se trochu hosté vzpamatovali, ale své akce nedotahovali do úspěšného konce. Naopak domácí ještě dvakrát zahrozili a při jedné z jejich šancí se míč vytočil těsně vedle tyče. Na druhé straně to v hledišti zašumělo, když dělovka Komínka mířila jen těsně šibenice. Pak ještě mohl snížit Mojdl, ale nezamířil po centru přesně.

„Začátek zápasu byl pro nás velmi špatný, chtěli jsme začít z bloku a počkat si na svoje šance, ale místo toho to bylo po čtvrthodině 2:0. Pro nás byl ale stále celý zápas před námi. Nějaké šance jsme do poločasu na gól měli, soupeř mohl taky přidat na 3:0, ale naštěstí v tutovce jejich hráč selhal,“ uvedl pozdější komárovský hrdina Michal Pužík.

Vstup do druhé půle hostům vyšel. Po chvíli se trefil Pužík z trestného kopu a na hřišti prakticky existovalo jen jedno mužstvo. Komárov domácí přehrával, ale nemohl se trefit, když kroutil hlavou postupně Srp, Mojdl i Vokáč I. Dvacet minut před koncem bylo vyrovnáno, když Vamplovu malou domů brankář nezachytil a míč se dokutálel do sítě. „O půli jsme si něco řekli a myslím, že v druhém poločase to bylo znát. Byli jsme jasné lepší a mohli dát víc jak tři góly,“ podotkl Pužík.

Komárov byl po vyrovnání nadále aktivní, chtěl jít za vítězstvím, ale Černý v ojedinělém přechodu domácích do vápna hostů vydoloval penaltu. Tu Bícha proměnil. Minutu před koncem hostující tým vybuchl radostí, když Pužík opět skóroval z trestného kopu. „Za stavu 2:2 jsem čekal, že ještě zápas otočíme, ale bohužel jsme dostali na 3:2 z penalty, která vznikla opět po naší chybě. Takže po poločase bychom asi za jeden bod byli rádi, ale za druhý jsme si asi ty tři body zasloužili,“ dodal Michal Pužík.

Branky: 4. a 83. PK Bícha, 13. Bujnovský - 48. a 89. Pužík, 70. Vampola vlastní.

Rozhodčí: Pudil, Babák, Poklop.

ŽK: Vladyka, Bícha, Kaliský, Černý – Vokáč I.

Diváci: 70.

FK Komárov: Altman, Hlavatý, Kaufman, Vaníček, Bežó (46. Štych), Pužík, Komínek, Vokáč II (63. Klimeš), Vokáč I (89. Keckstein), Mojdl, Vajs (67. Srp). Trenér: Nesnídal.

