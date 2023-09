Po venkovní remíze v Podlesí chtěli berounští fotbalisté Na Ostrově zaskočit hostující Klecany. A od začátku se jim to dařilo, poločasový výsledek 2:1 vydržel až do závěrečného hvizdu a ČL-U Beroun se se sedmi body dostal na 12. místo tabulky I. A třídy.

Český lev Union Beroun | Foto: Český lev Union Beroun

Při pohledu na umístění obou týmů byli favoritem hosté, navíc domácím chyběli zkušení Marek Horel a Petr Tvrz, obejít se museli i bez vykartovaného Bessonova. Jenže začátek zápasu vypadal jinak. Ve 12. minutě poslal domácí Union do vedení Komenda. Za 9 minut spěchal za dlouhým míčem Černík, hostující obránce se nedomluvil s brankářem a Černík dorazil míč do prázdné branky.

Za Klecany do poločasu snížil Smíšek, ale ve zbytku zápasu už se jim nepodařilo rozvlnit síť za Liborem Novákem.

ČL-U bere tři zlaté body a v dalším kole navíc zajíždí na půdu posledních Votic. Případný tříbodový zisk by Berounským obrovsky pomohl.

„Řekl bych, že zápas byl vyrovnaný. Snažili jsme se soupeře napadat, hrát jednoduše v obraně a chodit do rychlých protiútoku. To se nám poměrně dařilo. Dvě takové situace jsme využili a šli rychle do dvoubrankového vedení. Soupeř snížil po nedůrazném odkopu po rohovém kopu. Ve druhém poločase jsme nic nechtěli měnit. Mohli jsme hned několikrát navýšit skóre, ale bohužel se trochu trápíme v zakončení. Pokud bychom šance využili, mohl být zápas rozhodnutý mnohem dříve. Soupeř několik ojedinělých šancí na vyrovnání měl, naštěstí je také neproměnil,“ zhodnotil zápas Miloš Novák, který při absenci Marka Horela plnil roli kapitána.

Beroun – Klecany 2:1 (2:1). Branky: 12. Komenda, 23. Černík – 34. Smíšek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Kocman – Štefan, Kubečka. Diváci: 69.