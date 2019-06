A když stejný hráč přidal po obrátce druhý gól, nebylo to s domácími dobré. Přesto dokázal v 53. minutě vykřesat naději Domink Lacina, jenže Jemelík po pěti minutách zajistil hostům opět dvoubrankový náskok. Cerhovice pak odpadly, svůj druhý gól vstřelil Jemelík a pátý úder zasadil domácím v 66. minutě Dobiáš. Skóre pak dvacet minut před koncem upravil opět Dominik Lacina na konečných 2:5.

Pro Cerhovice není situace růžová při pomyšlení, že by mohly spadnou i tři celky, to by se však stát nemělo, ale ve fotbale není nikdy nic jisté. V dalším kole zajíždí Cerhovice v neděli do Tochovic, které mají před Unionem pouhé tři body náskoku. Zápas se hraje od 17 hodin.

Do Průhonic naopak zamíří v neděli už jistý vítěz soutěže Komárov. Ten doma zdolal Kosoř a postupuje s předstihem do krajského přeboru. „Věděli jsem, že nás čeká těžký zápas s dobrým soupeřem, který je silný v kombinaci a má tak zkušené kluky. Je jasné, že každý měl v hlavě že po jakémkoliv bodovém zisku už může být hotovo. Každý asi cítil trochu tlak a už jsme chtěli mít klid a tři zápasy do konce si užít,“ uvedl po výhře nad Kosoří 1:0 kapitán Komárova Michal Pužík.

„Postup je pro klub a pro celý Komárov historický, kraj se v Komárově hrál snad naposled před sedmatřicet lety, proto si toho vážíme a oslavy tomu přizpůsobíme,“ usmívá se Pužík. „Cíl, který jsme měli před sezonou, se nám povedlo splnit, teď nás čeká ještě finále poháru a to by byla třešnička. Myslím, že se na to dobře připravíme a přivezeme dobrý výsledek z Kutné Hory. A na odvetu věřím, že přijde hodně lidí a finále bude naše, když už se nám povedlo dojít takhle daleko, tak chceme double,“ láká diváky Michal Pužík.

Odložené první utkání poháru je na programu ve středu od 18 hodin, ve stejném čase o týden přijede do Komárova přední celek krajského přeboru Kutná Hora.