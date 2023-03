Na Máchovně bylo v první půli hotovo, když v utkání I.A třídy prohrál Králův Dvůr B s Jinočany 0:2. A na umělé trávě hrála rezerva Cábelíků i v pátek proti dalšímu týmu od J. Králův Dvůr B prohrál těsně 1:2.

Béčko Králova Dvora prohrálo oba úvodní duely jara. | Foto: archiv Deníku

Ještě před odjezdem k pátečnímu duelu Deník vyzpovídal trenéra Králova Dvora B Jakuba Šindeláře.

Byl v prvním utkání nějaký problém v tom, že se hrálo večer za umělého osvětlení?

Samozřejmě víme, že podmínky na Máchovně jsou špatné, hřiště i osvětlení, nicméně pro oba dva celky byly podmínky stejné, takže na to se vymlouvat nemůžeme a nechceme…

Hosté dali v první půli dva góly, kde byly chyby?

Těžko říct, asi v nedůrazu. My čekali, že budou hrát jednoduše nahoru, že se tam hned potlačí, ale jak u prvního, tak u druhého gólu měli velkou dávku štěstí a my jim to ulehčili právě tím nedůrazem, který nám přesně chybí. Takže i proto jsme prohráli. My se z toho musíme ponaučit a v dalším zápase tyto věci zlepšit. Jinak ten zápas nebyl špatný, kluci makali.

Jaké byly pokyny o přestávce?

Řekli jsme si, že to musíme trošku zjednodušit a hrát rychleji, být více v nábězích, pokusit se dát rychlý gól a ještě to zdramatizovat. Šance jsme měli, hlavně v druhém poločase, ale prostě jsme neměli den nebo chtěli méně než soupeř. V 77. minutě jsme i kopali penaltu, kdy se náš tlak zvětšoval a trefili břevno. Snad jsme si to tímto zápasem vybrali a příště už to tam bude padat.

V to věřil Jakub Šindelář před Jílovištěm, a jeho tým dokonce vedl po bezbrankovém poločase od 53. minuty zásluhou Petra Holakovského, jenže domácí brzy vyrovnali Kučerou a vítězný gól domácích vstřelil Janoušek.