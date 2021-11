Komárov měl míč víc na svých kopačkách, což korunoval úspěšným trestňákem Pužík, který zaskočil brankáře.

V první půli řešil brankář hostů Hejcman dvě ošemetné situace, zvláště střela z dálky byla nebezpečná stejně jako ve druhém poločase, když hodně zaplavala. Ve druhém dějství si šel Komárov za třemi body, vzadu moc nechyboval a když tak tam byl Hejcman. Hostům se podařilo využít mírnou převahu gólem na 2:0, který vstřelil Karel Vajs.

V závěru přišla nekoncentrovanost obou týmů, fotbal se hrál nahoru dolů a diváci se nenudili. V tu chvíli už byl na hřišti i střídající Filip Mizera v dresu Komárova. „Po zranění už se cítím relativně v pohodě, koleno mám sice ještě trochu oslabené, ale to by se snad brzy mělo vrátit do normálu,“ uvedl komárovský mladík, který nastoupil s jasnými pokyny: „Trenér mě do utkání poslal s tím, že se mám pokusit o nějaký průniky a popřípadě dát gól, což se nakonec povedlo.“

Je to tak, Filip Mizera dal na 3:0. „Mému gólu předcházela výborná přihrávka do vápna od Mojdyho (Jan Mojdl), následně jsem si balón zpracoval a na dlouhou nohu uklidil mezi nohy soupeřova gólmana. Do kasy to budou tři stovky,“ pousmál se.

Poté ale snížili domácí na 1:3, následně Komárov promarnil další šanci a na druhé straně přišla penalta, kterou Hejcman bravurně chytil.

Tuchlovice – Komárov 1:3 (0:1)

Branky: 90. Jaroš - 35. Pužík, 50. Vajs, 90. Mizera.

Rozhodčí: Babák, Pudil, Poklop.

ŽK: Pilař, Jaroš – Bežó.

Diváků: 70.

FK Komárov: Hejcman, Hlavatý, Kaufman, Keckstein, Bežó, Pužík, Štych (72. Srp), Peták (56. Mizera), Mojdl, Vokáč, Vajs (84. Vaníček). Trenér: Nesnídal.