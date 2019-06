„V kabině jsme si řekli, že si zahrajeme fotbal. Krásné hřiště v Jílovém k tomu přímo nabádalo. Začátek byl opatrný, ale snažili jsme se kombinovat hlavně po zemi. Do hry se dostal i soupeř, který se prezentoval především dlouhými nákopy. Měli jsme pár šancí, ale neproměnili jsme je,“ uvedl cerhovický plejer Filip Větrovský.

Jeho tým inkasoval v 52. minutě od Poučka. „Do druhé půle jsme si řekli, že budeme více vytažení, a to se nám vymstilo. Přišla ztráta balónu a rychlý protiútok domácích znamenal jejich vedení. Poté jsme šli do tří útočníků a tři obránců. Měli jsme šance, kombinačně jsme se dostali do zakončení, ale mimo bránu. Konkrétně já měl jednu velkou, kdy mi Cíba (Cibulka) dal balón pod sebe na penaltu, ale o pár čísel jsem minul,“ litoval Větrovský. Druhý gól Jílového přidal v 86. minutě Hrobník.

„Ukončenou jsme měli dobrou,“ zasmál se Filip Větrovský, který dodal: „Přece jenom to hrajeme pro pobavení, pak si dát s partou pivo a zasmát se u toho. Počítáme s tím, že padáme. Je tu teoretická možnost, že některé týmy z vyšších soutěží přihlásí například jen I. B třídu a tudíž bychom mohli setrvat v I. A. třídě. Ale bůh ví, jak se to všechno semele.“

Komárov obdržel ve Voticích gól v 74. minutě od Říhy. Za tři minuty ale srovnal na konečných 1:1 z penalty Michal Pužík. „Vaňoch (Vaníček) dostal hezký balon za obranu a šel sám na branku, jejich obránce mu při zakončení štrejchl o nohy, takže pecka byla jasná. Penaltu jsem chtěl nechat kopat Kubu Martínkoviče, pro kterého to byl poslední zápas za FK Komárov, ale bylo to za stavu 0:1, tak se asi trochu po…,“ řekl úspěšný exekutor, jenž dodal: „Myslím, že jsem kopal asi čtvrtou nebo pátou penaltu na jaře, a jsem rád, že jsem všechny proměnil.“ Komárov přidal druhý bod po výhře v penaltovém rozstřelu.

Zápas s hokejisty z Plzně

Stejně jako spoluhráči se kapitán Komárova těší na zápas ve středu. „Máme ještě zápas s hokejisty Plzně. Bude to určitě hezké zakončení sezony, všichni se na to těšíme a každý si to užije. Mělo by být dobré počasí, takže snad dorazí hodně lidí, tak jako na každý domácí zápas. Pro lidi může být zajímavé kouknout se na profíky, i když ne z fotbalu, ale hokeje. Po zápase bude i autogramiáda a zahraje kapela, tak se mají na co těšit,“ zve diváky na duel s Indiány Michal Pužík.