Cesta k výhře se ale pro domácí zprvu nerodila lehce, zvláště když po penaltě soupeře prohrávali 0:1. „Soupeř byl ze začátku lepší a měl více šancí. Penalta trochu přísná ale byla. Fulda (Roman Fulín) v tu chvíli na pozici stopera chtěl odkopnout balón a trochu trefil kotník soupeře. Následoval pád a křik,“ měl po utkání už důvod k úsměvu cerhovický Filip Větrovský.

Jinočany byly v tu chvíli na koni. „Určitě se to na psychice týmu ukáže, když takto prohráváte, ale měli jsme celý zápas před sebou s tím něco udělat. Museli jsme trochu pozměnit rozestavení a naštěstí se vyplatilo,“ uvedl hráč Unionu.

To se vyplatilo a ještě do půle vyrovnal Matěj Herejt. „Vyrovnání nás nakoplo, už jen proto, že nám vyšel s Romanem Fulínem signál a Hery dorážel do prázdné brány. O půli jsme si v kabině řekli, že mákneme. Nálada byla v klidu, chtěli jsme potvrdit doma body z minulého týdne a povedlo se. Druhý poločas jsme soupeře přehrávali a skoro k ničemu jsme ho nepouštěli. Dobře jsme kombinovali. Ano, byli jsme lepší,“ zubil se Větrovský, který po Fulínově zvýšení na 2:1 přidal třetí gól svých barev: „Můj gól padl ze standardky, kdy brácha Adam rozehrával balón křížem na Fuldu, ten mi to dal před bránu, kam jsem naběhl z druhé strany a sám dorážel do brány.“ Další dva góly přidali ještě opět Fulín a Herejt a v Cerhovicích si mohli zakřičet známý popěvek o prvním místu.

Cerhovice – Jinočany 5:1 (1:1)

Branky: 39. a 81. Herejt M., 49. a 78. Fulín, 64. Větrovský F., 78. Fulín - 10. Bogár PK. Rozhodčí: Jeřábek, Pagáč, Gerhardt. ŽK: Bogár. Diváků: 160.

Union Cerhovice: Křikava, Šebek, Herejt M. (88. Štěrba), Větrovský A. (85. Procházka II), Vintr, Fulín (87. Procházka I), Zítka, Carván, Šmíd, Větrovský F., Krumphanzl . Trenér: Franěk.