Cerhovický Union vstoupil do fotbalové I. B třídy skvěle, když zvládl těžké utkání v Letech (výhra 2:1). Dvěma góly se blýskl kapitán Cerhovic Roman Fulín. "Nebylo to jednoduché a měli jsme více štěstí než domácí. Odjížděli jsme tam s tím odvézt nějaký bod a naštěstí se povedlo odvézt všechny," prozradil úspěšný střelec.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

První gól vstřelil hned ve třetí minutě. "Filip Větrovský vystihnul rozehrávku domácích a posunul balón dopředu. Viděl jsem, že gólman je z branky venku, zkusil ho přehodit a naštěstí se to povedlo," popsal úvodní zářez Fulín. Po chvíli ale Lety vyrovnaly. "Penalta byla po souboji rameno na rameno ve vápně. Nevím, jak to tam bylo přesně, ale z mého pohledu nebyla. Proměnil jí Marek Jarolím. Je to pořád výborný fotbalista, je znát, že něco hrál a je hodně platný," vysekl kapitán Unionu poklonu protihráči.