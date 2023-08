Zdice v létě skvěle posílily a mají jasný cíl – vrátit se do I. A třídy. Naopak Lánům scházel jejich jasně nejlepší hráč Milan Petr, jenž aktuálně hájí barvy třetiligového Králova Dvora, kam zamířil na krátkodobou výpomoc při nedostatku hráčů.

Na hřišti byl rozdíl patrný. Zdice dávaly góly s lehkostí, hezky kombinovaly, obrana hostů na ně mnohokrát vůbec nestíhala reagovat. Střelecky se nejvíce dařilo zkušeným Koželuhovi a Bybovi, oba se prosadili dvakrát.

Dva góly dal také hostující sniper Buršík, který se probil do dvou sólových úniků a nezaváhal. Jeho tým však bude muset přidat, protože kvalita A skupiny B třídy půjde letos nahoru. "Budeme lepší, ve Zdicích chybělo hodně hráčů - Mušálek, Matějka, bratři Kedroňové i Burgrové. A taky já," vypočítal Milan Petr, jenž by měl hrát ještě v pátek ČFL proti Hostouni a pak se má vrátit do Lán. Zajímavé je, že v neděli Lány hrají také proti Hostouni, ale béčku. Petr si tak klidně může během dvou dnů cvnknout proti Sokolu dvě utkání.

Zdice zahájí mistrovské boje v sobotu doma derby s Cerhovicemi.

Videosestřih ze zápasu připravila Olympia Zdice a bude takové chystat po celou sezonu:

Zdroj: Youtube

Zdice – Lány 7:2 (2:1). Branky: Koželuh 2, Byba 2, Počta, Pham, Krůta – Buršík 2.

Loděnice jednoznačně porazily Hředle 5:1, ale úvod zápasu ničemu jasnému nenasvědčoval. Aktivnější hosty však srazila hrubka jindy skvělého gólmana Bečiroviče, domácí první gól uklidnil, a když se přes zeď trefil zkušený Novák, byli rázem jasně lepší.

Hředle se vzchopily až po změně stran, aktivní Bechner našel Slámu a ten zachoval v koncovce klid i chytrost a technickou dokonalost – 2:1. Tu ovšem mají i domácí stálice v sestavě a zejména Křížek s Mrázem se postarali o to, že Loděnice měla náskok brzy zpět a pak ho ještě navýšila.

Trenér hostů Jan Sklenář tak uznal, že chlapci od svatého Jána byli jednoduše lepší. „Dali nám krutou lekci. Většinu zápasu měli pod kontrolou a byli na rozdíl od nás produktivní. Šance jsme si dokázali vytvořit a to vysloveně gólové a bylo jich dost, ale produktivita byla hrozná,“ litoval Sklenář a věří, že hrubky, jaké jeho tým předvedl, v ostrém zápase neudělá. „Znepokojující je spíš naivita našeho bránění při třech dalších gólech,“ obává se, aby v sezoně mužstvo stejně věci neopakovalo.

Doplňme, že Loděnice hraje první mistrák už v pátek od 18 hodin proti Dolním Břežanům, Hředle přivítají v sobotu Libušín.

Loděnice – Hředle 5:1 (2:0). Branky: Křížek 2, Mráz O. 2 a Novák – Sláma.