Loděnice litovala, že v prvním poločase trefili její borci dvakrát brankovou konstrukci a poté na přelomu poločasů pustili kvalitního soupeře dvěma polovlastními brankami do vedení. Nakonec ale v závěrečné půlhodině dokázala alespoň vyrovnat. Událostí utkání byl mimořádný střelecký zápis Tomáše Herejta, který pokořil v zelenobílém dresu metu 250 gólů dosažených během působení v krajských soutěžích!

A jak se utkání vyvíjelo? Už ve 4´po rohu Křížek prudce hlavičkoval nad. Na druhé straně se do první šance hostí tlačil Buršík, ale byl zablokován. Ve 20´ se pokusil Herejt vysunout kolmicí Hrudku, brankář Javůrek byl však u míče dříve. Ve 22´ Šolc našel přetaženým centrem Herejta a ten nádherným volejem rozezvučel břevno. O chvilku později nasadil k prudké střele Majer a jeho pokus s obtížemi vytáhl Javůrek na tyč.

Poté si za obranu naběhl lánský Jungmann, Dreksler jeho pokus vyrazil, dorážku pak zablokoval A. Jeřábek. O dvě minuty později si na dlouhý aut naběhl Hrudka, ani tentokrát ovšem hostujícího brankáře neprostřelil.

Ve 39´se ujali modrobílí lacino vedení, když se Slezák pokusil o střelu ze střední vzdálenosti, do jeho pokusu nešťastně vložil nohu Prokop a poslal míč mimo dosah bezmocného Drekslera 0:1.

Hned po příchodu z kabin mohli hosté přidat pojistku, když po dlouhém autu skončil míč u nepokrytého Buršíka, nejlepší střelec týmu však mířil nad. Fotbal bez šancí se hrál až do 57´, kdy hosté využili nedorozumění Prokopa a Drekslera, který vybíhal dlouhý pas, míč však odhlavičkoval Prokop do strany před rozběhnutého Bejbla, který bez obtíží poslal míč do prázdné branky 0:2.

Zelenobílí se vrátili do zápasu v 67´, kdy Šolc poslal míč za obranu na rozběhnutého Herejta, který krásným lobem přehodil vybíhajícího brankáře a branka č. 250 byla na světě. V 70´ pak dalekonosná střela Žižky těsně přeletěla správný cíl. Za šest minut se Jánská dočkala zaslouženého vyrovnání, když po závaru dotlačil míč do branky Hrudka - 2:2. V 80´mohl výsledek dokonce otočit Šolc, jeho povedený pokus ze střední vzdálenosti jen těsně minul pravou šibenici. A tak došlo Na Jánské další dělbě bodů.

Jaký byl na podzim rozdíl mezi oběma kluby? Trenér Lán Cafourek měl stálejší kádr, a kdyby mu z něj nevypadl na poslední kola kvůli zranění nejlepší hráč týmu Petr (v Loděnici naskočil v závěru), asi by Lány byly v tabulce ještě výš. Nebo aspoň blíž elitní trojici béček. Zejména ztráty s Přítočnem a doma s Braškovem bolí.

Loděnický kouč Korba musel ve 13 zápasech podzimu protočit 27 hráčů, to je strašná položka. A tak můžou být zelenobílí za bodový zisk i umístění v tabulce ještě rádi. Sami však tuší, že budou muset přidat, jinak by by mohli v krajské soutěži, kde jsou bez přerušení od roku 1997, brzy chybět.

AFK Loděnice - SK Lány 2:2 (0:1)

Branky: Herejt, Hrudka – Slezák, Bejbl. Rozhodčí: Duda - Lapák, Tomšíček. Delegát: Nepovím. Střely na branku 6:2, mimo 9:2, rohy 5:6, ofsajdy 1:1, ŽK 1:2.

Loděnice: Dreksler - Jeřábek A. / 72´ Jeřábek B. / - Prokop - Novotný - Vyskočil / 68´ Lehocký / - Šolc - Herejt - Žižka - Majer - Křížek - Hrudka

Lány: Javůrek - Krátký - Mušálek - Cafourek - Putík - Bejbl - Matějka - Slezák - Jungmann / 84´ Petr / - Buršík - Reichl

Ostatní výsledky 13. kola:

Zavidov - V. Přítočno 4 : 3 Hanych 3, Devera – Holeček, Slánský, Popelka

Kladno B - Jedomělice 6 : 2 Šnobl 3, Pospíšil 2, Jančí – Mrština, Drbota

Mšec - Klobuky 4 : 2 Machovský 2, Ploch, Kapek – Říčka 2

Rudná - Slaný B 0 : 6 Matyáš 2, Čablík, Galbavý, Novotný, vlastní

Švermov - Hostouň B 1 : 7 Vaněk – Študent 2, Marek, Prošek, Hlavsa, Viduna, Inneman

Braškov - Lubná 4 : 2 Brodský 2, Repaský, Šimáček – Henzély, Vopat

Tabulka po podzimní části – I.B Třída / skupina A

1. SK Kladno B 13 10 2 1 32 62 : 14 / + 11 /

2. Sokol Hostouň B 13 9 3 1 30 73 : 26 / + 12 /

3. SK Slaný B 13 10 0 3 30 46 : 16 / + 12 /

4. SK Lány 13 6 2 5 20 35 : 22 / + 2 /

5. FC 05 Zavidov 13 6 2 5 20 32 : 33 / - 1 /

6. AFK Loděnice 13 5 4 4 19 29 : 28 / + 1 /

7. TJ Sokol Mšec 13 4 3 6 15 21 : 27 / - 6 /

8. SK Braškov 13 4 3 6 15 22 : 30 / - 6 /

9. Sokol Jedomělice 13 3 4 6 13 23 : 29 / - 5 /

10. TJ Baník Lubná 13 3 4 6 13 17 : 44 / - 5 /

11. SK Velké Přítočno 13 3 3 7 12 23 : 38 / - 6 /

12. TJ Baník Švermov 13 3 3 7 12 21 : 40 / - 9 /

13. TJ Sokol Klobuky 13 3 3 7 12 22 : 47 / - 6 /

14. FK Rudná 13 3 2 7 11 21 : 53 / - 13 /