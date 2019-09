Komárov – Kosmonosy 1:0 (1:0)

Branka: 9. Nový. Rozhodčí: Cílek, Sandev, Šefara. ŽK: Srp, Bežó, D. Nesnídal, Pužík – Böhm, Maryška. ČK: 74. Zámečník (KOS). Diváků: 200. FK Komárov: Grunt D., Šubert, Bežó, Vaníček, Baštař, Burian, Pužík, Srp, Mojdl (86. Solar), Komínek (75. D. Nesnídal), Nový (89. A. Grunt). Trenér: M. Nesnídal.

Kosmonosy jsou celkem z popředí tabulky, když prohrály pouze jediný zápas. „Respekt hosté určitě budili, ale myslím, že příprava proběhla vesměs stejně jako na všechny zápasy předtím. Sice byli na třetím místě, ale jak už jsme se kolikrát ujistili, dá se hrát s každým,“ řekl útočník Komárova Daniel Nový. Domácí vstoupili do utkání hodně aktivně a korunovali své úsilí gólem.

„Na každý zápas se připravujeme na stodvacet procent (úsměv), snažíme se dodržovat pokyny od trenéra a myslím, že se nám to docela daří. Chceme hrát na jistotu dozadu a být aktivní na soupeřově půlce. Gól jsme dali brzo, což jsme potřebovali, aby z nás padla ta nervozita z neúspěšných dvou domácích utkání. Gólovou trefu už si moc nevybavuji, ale ze strany šel centr do vápna, který našel na malém vápně Mojdyho, ten hlavičkoval nejspíše do brány, přičemž jsem si balón našel a s klidem doklepl do odkryté kasy,“ popsal rozhodující okamžik utkání Daniel Nový.

Většina diváků netušila, že to bude nakonec gól vítězný. „Gól to sice byl vítězný a určitě z něho mám radost, ale důležité jsou hlavně tři body doma a vzadu opět s nulou,“ usmíval se útočník Komárova. Na hřišti se pak hrála zajímavá a náročná partie. V prvním poločase Komárov kontroloval hru a připravoval si zajímavé pozice, ale druhý gól nepřidal. Do druhé půle vyslali hostující trenéři dalšího útočníka Jakuba Zámečníka, který měl zvýšit ofenzivní snahu, čímž se měla otvírat okénka pro agilního Jiřího Böhma. Jenže brankář David Grunt svojí svatyni uzamkl, když Böhma vychytal při nájezdu, poté bravurně kryl i dělovku dalšího hráče. A do třetice pokryl i nájezd Zámečníka, který ho ještě atakoval, Bežó se ho jal ochránit za cenu žluté karty a Zámečník neudržel nervy na uzdě, domácího stopera doslova odhodil a šel pod sprchy.

Tím se otevřela okénka pro komárovské útočníky, v nejnadějnějším úniku se střetly myšlenky střídajícímu Václavu Solarovi. „Myslím, že každé utkání stojí hodně sil a každý do toho chce dát vše, někdy se to povede, někdy zase ne, ale máme skvělou partu, kterou jen tak něco nerozhodí,“ dodal po závěrečném hvizdu Daniel Nový, který mohl být spokojen s výhrou: „První tři body doma a doufám, že ne poslední. Spokojeni určitě jsme!“