Hlavním úkolem pro Komárov bylo Lysou nepodcenit, je to tak?

Ano, k tomu známe zápasy v Lysé, dokud cítí šanci, koušou, chodí do soubojů, nic nevypustí. Přesto umístění v tabulce a bodový zisk jasně ukazoval na to, kdo je favorit tohoto zápasu.