Hřebeč patří ke špičkám krajského přeboru opírající se o hráče s ligovými zkušenostmi. „Bylo to vidět i na hřišti, jsou velmi dobří na míči. Když dostali více prostoru, byli vždy nebezpeční. Není náhoda, že poráželi v přípravě divizní týmy,“ uznal domácí trenér Michal Červenka.

Už po minutě se ze standardky prosadil Jakub Krůta a následně měli domácí ještě jednu tutovku. „Gól padl ze standardní situace z hloubi pole, po centru Počty se trefil z voleje Krůta,“ popsal branku Červenka. Teprve pak hostům došlo, že už přes příšernou zimu fotbalové jaro začalo a měli by začít fárat. Probrala je akce Pařízka, který po pěkném průnikové přihrávce středem šel sám na gólmana a nezaváhal - 1:1. „Ten vyrovnávací gól přišel moc brzy. Ztratili jsme míč ve středu hřiště, nešťastně nám to tam zůstalo pod nohama, hosté se na tři doteky dostali do zakončení a s přehledem proměnili,“ smutnil domácí kouč.

Pak pálil hostující Jablonský, ale domácí obránci vykopli míč z brankové čáry. Pařízkovu hlavičku následně famózně vytlačil gólman Libor Novák. Ani on už ale nemohl stačit na volej Miroslava Nováka a Hřebeč poprvé vedla. Ne dlouho, protože těsně před půlí domácí přikovali hosty před jejich branku a Tomáš Lhotka po standardce vyrovnal. „Vedoucí gól Hřebče padl opět po situaci, kdy jsme měli na kopačkách míč, podobná situace jak u vyrovnání. Těsně před přestávkou vyrovnal Lhotka hlavou opět po standardní situaci,“ uvedl Červenka, který o přestávce hráče upozorňoval na určité situace: „V poločase jsem hráče nabádal, že musíme být pozorní v defenzivě, nedat soupeři prostor a hlavně se vyvarovat laciných ztrát. A že cesta vede přes standardní situace.“

Vokáčova hlavička šokovala rezervu Domažlic

Druhá část zápasu byla vyrovnaná. Hřebeč podržel po trestňáku Berouna brankář Kabele, pak na chvíli šance ustaly. Udeřilo v 68. minutě, kdy se Jablonský vydal do úchvatného slalomu, předal Lukešovi a ten nabídl merunu Novákovi. Střelec zase nezaváhal a Hřebeč pak už hlavně hlídala těžce vybojovaný náskok. Berounští ještě jednou mohli vyrovnat, ale z trestného kopu nastřelili už jen zeď a na druhé straně po brejku střídajícího Faktora pečetil Jablonský na 2:4. „Prvních deset minut druhé půle byla hra celkem vyrovnaná. Bohužel dvacet minut před koncem jsme propadli po ztrátě na soupeřově polovině a z rychlého brejku nás potrestali hlavou,“ shrnul druhé dějství trenér ČLU.

„Byl to těžký zápas za nepříjemných klimatických podmínek na umělé trávě. Domácí nám nedali vůbec nic zadarmo, vítězství si moc ceníme," hodnotil manažer Hřebče Štěpán Sádecký. „Vítězství Hřebče je v kontextu celého utkání zasloužené,“ dodal Michal Červenka.

ČLU Beroun - Hřebeč 2:4 (2:2)

Branky: 2. Krůta, 41. Lhotka - 8. Pařízek, 34. a 68. M. Novák, 87. Jablonský.

Rozhodčí: Suchý, Němeček, Jeník.

ŽK: Počta, Lhotka, Lacina, Zmeškal – Melichar, Hajný, Dolejš.

Diváci: 100.

Český Lev-Union Beroun: Novák L., Novosad, Vopěnka (79. Zmeškal), Lhotka, Poslední, Klička R., Lacina (88. Pelikán), Počta (83. Toure), Horel, Krůta, Šikanedr (74. Tarasov). Trenér: Michal Červenka.

