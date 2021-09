Loděničtí budou chtít výhru potvrdit v dalším utkání, kdy konečně doma Na Jánské přivítají v sobotu odpoledne celek Zavidova. To bude ovšem těžší oříšek.

Oba týmy patří k těm, které často lepí sestavu, tenhle jev není po koronaviru ničím zvláštní. Loděnice však nacházela cestu k Doubravově brance od začátku jednodušeji. Střelec Hrudka se nejprve zastřeloval do tyče, ale pak už dorážkou po rohu mířil přesně a otevřel skóre. Navíc ho v dalším úniku stáhl Kapek a dostal červenou a to byla pro domácí velká komplikace.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.