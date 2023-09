Fotbalisté a příznivci berounského Českého lva-Unionu nezažívají dobré období. Jejich týmu se po sestupu do I.A třídy příliš nedaří, po pěti odehraných kolech mají na svém kontě jen 3 body.

V sobotu se o body poprali s FK Jinočany. Začátek zápasu byl opatrný, velkou šanci ale domácí nevyužili. „První poločas byl opatrný, hrálo se mezi vápny. Pak přišla klíčová šance Marka Horela, který šel sám na bránu a bohužel neproměnil. Ve zbytku poločasu jsme od půlky nechali utéct Nového do sóla a ten dal gól. Byla to klíčová situace, místo vedení 1:0 to bylo 0:1,“ komentoval první dějství trenér domácích Martin Pech.

Ani vstup do druhého poločasu se nepodařil, po prohraném souboji na vápně a řetězci chyb se znovu prosadil Nový. „Rohem jsme se po hlavičce Vopěnky vrátili do zápasu. Jenže chvíli na to udělal právě Vopěnka fatální chybu při rozehrávce, ztratil míč jako poslední hráč a soupeř zase odskočil na dva góly, pak už to pro nás bylo neřešitelné. Nadechli jsme se a pak nás ten gól úplně vypojil, nebyly už ani morální síly to zvrátit a pak jsme ještě dostali čtvrtý gól od cesty,“ mrzelo Pecha.

Na otázku, zda ještě můžeme čekat do konce přestupového období nějakou posilu, odpověděl berounský lodivod takto: „Máme dost početný kádr, zdá se nám pro A i B tým dostatečný. Nicméně člověk vidí malou kvalitu, takže se koukáme do 22. září, máme ten datum na radaru. Muselo by jít ale o hráče základní sestavy, který by hned pomohl, určitě by se nejednalo o nikoho, kdo by rozšířil kádr. Buď abychom eliminovali chyby v obraně na minimum nebo nějaký zabiják dopředu, aby nám pomohl s koncovkou.“