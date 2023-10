Tlustice vysokým rozdílem přehrála Dobříš

Obrovským rozdílem skončil zápas mezi Tlusticí a Dobříší B. Již v 7. minutě šli do vedení domácí Perglem. Za necelých deset minut si hostující brankář poranil koleno a musel být vystřídán. Do brány si stoupl Jan Mathauser, který normálně nastupuje v poli a začal tlustický gólostroj. Do poločasu skóre navýšil dvěma brankami Spousta a jedním zásahem Fulín. Po příchodu z kabin měla Tlustice stále chuť útočit, Fulín a Pergl přidali druhou trefu a hattrick nasázel Jirouch. Zápas skončil výsledkem 9:0.