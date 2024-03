Fotbal už se po zimním spánku probudil téměř všude. V uplynulém víkendu odstartovala i I.B třída a to hlavně skupina E, kde má berounský okres hned pět zástupců. Dva z nich jsou v tabulce na úplném vrcholu a los je svedl dohromady hned zkraje jara.

Zdice z fotbalu měly nakonec radost, uhrály cenný bod. | Foto: FK OZ

Dvě stovky fanoušků sledovaly kvalitní utkání mezi dvěma nejlepšími týmy soutěže. V podzimním derby to byli právě Cábelíci, kteří jako jediní zvládli Olympii porazit a to vysoko 5:1. I tentokrát šli brzy do vedení, když Janků standardní situaci proměnil bombou na zadní tyč. Po 23 minutách hry to bylo o dvě branky, když se hezky uvolnil Janků, krásnou průnikovkou našel Kočího, který prostřelil Altmana.

Krátce po odehrané půlhodině si však za obranu hostů zaběhl Koželuh a posunul míč před prázdnou branku Bybovi - 1:2.

Pravděpodobně zlomový okamžik nastal po faulu na Krejču v pokutovém území. K nařízenému pokutovému kopu se postavil Janků, ale vylámal si zuby na Altmanovi. Dorážce zamezil obětavým skluzem Jakub Krůta a domácí tak zůstali ve hře. O vyrovnání se krátce po poločasové pauze postaral kapitán Olympie Jiří Krůta. Další branka už v zápase nepadla a tak se body po remíze 2:2 dělily.

Beroun v otevřené partii nestačil na nabité Kralupy, padl 1:3

Trenér Cábelíků Karel Mencl: „Za mě to byl nadstandardní zápas na I. B třídu, měl úplně jinou úroveň. Fyzicky náročný, mraky soubojů, ale bylo to vedené naprosto férově. A jestli rozhodla penalta? Myslím si, že ano, protože ve chvíli, kdy oni snížili na 1:2 a my bychom jim zase odskočili o dva góly, tak se to vyvíjelo jinak. Ale myslím, že remíza je zasloužená, protože to fakt bylo utkání nahoru dolů, za mě úplně výborný zápas, takových víc. A podle ohlasů, které mám, tak se to líbilo i lidem. Jen mě trochu mrzí, že ve stejný čas se hrálo i derby mezi Hořovicemi a Komárovem, naše áčko hrálo s Admirou, takže jsme si navzájem kradli diváky.“

Vedoucí Zdic Michael Macourek: „Souhlasím, že kvalitu to mělo velkou. Bylo to bojové, ale i fotbalové, v tempu. Trošku nás srazila hned první minuta, když jsme z první šance po nešťastném faulu inkasovali. Neproměněná penalta hrála důležitou roli, tam už by to pro nás bylo hodně těžké, takhle nás náš gólman podržel a jsme za to rádi. Věděli jsme o kvalitě soupeře, mají mladé a fotbalové kluky. Mrzí nás, že jsme to v závěru nestrhli na naši stranu, to by byla taková třešnička za celým zápasem. Oba mančafty jsou ale asi nakonec spokojené s bodem, bylo tam okolo dvou stovek lidí a myslím si, že odcházeli spokojení.“

Sestřih utkání: