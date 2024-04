Rezerva Cábelíků brzy vedla, nakonec má pouze bodík

Po týdenní pauze si Cábelíci brousili zuby na Dolní Břežany. Stejně jako v derby ve Zdicích se domácím povedl vstup a i toto utkání střelecky otevřel Janků. Vedení ale netrvalo dlouho, za hosty vyrovnal Dvořák. Ve druhém dějství se čekalo na to, kdo vedení strhne na svoji stranu, jenže ani jeden tým své příležitosti neproměnil a tak se body po remíze 1:1 dělily. Cábelíci tak nevyužili příležitosti dotáhnout se na pouhý bod za Zdice, což by se zápasem k dobru postavilo královedvorskou rezervu do velmi výhodné pozice.