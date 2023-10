Zdice si od prvních minut držely náskok, který přes krátký výpadek udržely

Zdickou Olympii čekal těžký zápas proti Letům. Hned v páté minutě si po centru Koželuha na zadní tyč dal vlastní gól hlavou hostující Švejda. Po dvaceti minutách Pipiška vystihl rozehrávku a míč posunul na Yaroslava Bybu, který potvrdil instinkt zabijáka a nechytatelnou bombou o zadní tyč navýšil na 2:0.

„Vstup do utkání byl výborný, měli jsme k soupeři respekt. Byl to souboj týmu z čela tabulky, takže určitě respekt, nicméně jsme vstoupili dobře a po celý průběh jsme to měli ve své moci. První poločas mohl skončit ještě větším rozdílem, šance jsme měli, ale spousta hráčů své příležitosti spálila,“ hodnotí první poločas vedoucí Zdic Michael Macourek.

Okres: Žebrák znovu prohrál, padl i Trubín. Do čela jde Zadní Třebaň

Po změně stran poslal krásný rohlík do vápna Svoboda a hlavou se prosadil kapitán Krůta. Ten své fotbalové umění ukázal ještě v 83. minutě, kdy po chybě hostujícího brankáře Radka Sňozíka navýšil na 4:0 střelou do šibenice. V posledních pěti minutách Zdice ubraly a hostující Poslední vybojoval míč, přihrál Koštialikovi a ten propálil Altmana. V nastavení hosté ještě jednou snížili Veselým.

Zdroj: Youtube

„Ke konci jsme polevili a soupeř nás za stavu 4:0 tlačil. Byla to nepovedená pětiminutovka, jinak jsme si celý zápas hlídali. Možná to bylo i střídáním, kvůli kartám jsme sáhli i na stopera a středního záložníka. Ale asi tam byla i myšlenka, že se nemůže nic stát. Nicméně těch posledních pět minut byl jediný okamžik, který patřil Letům. V sobotu jedeme do Tlustice a tam to pro nikoho není jednoduché,“ ví Michael Macourek.