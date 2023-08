Druhé kolo fotbalové B třídy přineslo spoustu zajímavých výsledků. Už v pátek si Loděnice vyšlápla na Černolice 3:1. Béčko Hořovic v sobotu odjelo z Nové Vsi pod Pleší po výsledku 3:2 bez bodu. Rezerva Králova Dvoru zvítězila v derby proti Zdicím 5:1.

Loděnický Tomáš Herejt dal hattrick | Foto: AFK Loděnice

Herejt byl hrdinou, překonal i Bičíka

Předehrávka patřila Loděnici, která si po neúspěšném prvním kole zlepšila náladu proti západopražským Černolicím. Domácí poslal na konci prvního poločasu do vedení Herejt, po půlhodině hry vyrovnal bývalý profesionální brankář David Bičík, který za Černolice nastupuje v poli. V těchto chvílích se začal lámat chleba. Hosté měli obrovskou příležitost utkání otočit, nařízenou penaltu ale neproměnil kapitán Bittengel. Než se z toho jeho spoluhráči stihli vzpamatovat, zasadil jim nepříjemný úder druhým gólem Herejt. Ten byl ještě v úplném závěru faulován ve vápně a sám si stoupl k pokutovému kopu, který proměnil, zpečetil svůj hattrick a definitivně zajistil 3 body pro svůj tým.

Vlastenec potopil Cábelíky, usměje se na zkoušený klub konečně trochu štěstí?

Zazděné šance mrzely…

Hořovická rezerva znovu prohrála nejmenším možným rozdílem. Po domácí prohře s mladými Cábelíky se vydali na Příbramsko, kde se utkali se Sokolem Nová Ves pod Pleší. První poločas byl opravdu bohatý na góly, k vidění jich bylo hned pět. Do vedení šli domácí po tvrdé tečované střele Helda. Netrvalo to ani minutu a bylo srovnáno, za Hořovice se trefil po kličce brankáři Buben. O další změnu skóre se postaral hlavou Veinlich. Po rohovém kopu z 37. minuty to bylo 3:1, když se prosadil Bohuněk. Snížit se ještě do přestávky povedlo Bubnovi, další branka už v zápase ale nepadla.

„Za mě jsme mohli i vyhrát, bohužel neproměňujeme šance. I trenér říkal, že s výkonem je víceméně spokojený. Škoda, že jsme zápas ve druhém poločase alespoň nezdramatizovali, Páťa (Patrik Buben) tam měl obrovskou šanci na vyrovnání, ale z malého vápna přestřelil. Musíme výsledek hodit za hlavu a soustředit se na Jílové,“ uvedl kapitán hořovické rezervy Václav Koten.

Senzace Cábelíků na úkor Zdic

Zápas kola se odehrál v Králově Dvoře, kam zavítaly Zdice. Pro Olympii to byl první zápas sezóny, protože k očekávanému derby v prvním kole nedošlo, kvůli odhlášení Cerhovic ze soutěže. Hosté byli před startem soutěže favoritem na postup, o čem svědčí i šestice posil v základní sestavě (Dominik Rigo, Jiří Počta a Peter Pipiška přišli z Berouna, Lukáš Altman z Komárova, Simon Mackovič z Mýta a Jan Svoboda právě z Králova Dvora). Jenže zápas nezvládli a padli 1:5! „I přes prohru je naší ambicí stále postup. Přivedli jsme kvalitní kluky,“ hodnotil přestupové okno vedoucí mužstva Michael Macourek.

Osm set diváků! Komárov před parádní návštěvou znovu ovládl derby

Zápas začal vyrovnaně, Cábelíci se dostali do vedení Krejčou, před odchodem do kabin vyrovnal na 1:1 kapitán Krůta. „První poločas nebyl nejhorší, Králův Dvůr hrál z bloku, spoléhali se na protiútoky, jejich běhavý útočník nám dělal problémy a my jsme hráli pomalu, profesorky, snažili jsme se o dlouhé nákopy, které nám nevycházely,“ zhodnotil první dějství Macourek.

V 54. minutě poslal domácí do vedení Kočí, který se o chvíli později postaral o možná ještě důležitější okamžik. Po rychlém protiútoku to byl právě on, kdo mohl postupovat sám na branku, byl ale držen za dres zdickým Myškou, který putoval do sprch. V početní výhodě přidali Cábelíci další tři branky, postupně se trefili Holakovský, Jelínek a Bíba. „Zbytek zápasu ovlivnila červená karta, trápí nás defenziva, na které musíme zapracovat,“ dodal Macourek.

Vojtěch Fairaisl