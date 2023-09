Nepovedená pětiminutovka připravila Cábelíky o výhru

Více než 260 diváků dorazilo do Dolních Břežan v pátek na fotbal. Před skvělou kulisou šli do vedení Benešem hosté. I přes šance na obou stranách už do poločasové přestávky gól nepadl. Po půlhodině hry vedení Cábelíků navýšil Janků. Jenže za deset minut fauloval brankář Kovařík a domácí měli velkou příležitost snížit. K pokutovému kopu se postavil Štědronský a proměnil. Branka domácí povzbudila, fanoušci je hnali za vyrovnáním a to přišlo o necelých 5 minut později, kdy se trefil bývalý profesionální záložník a obránce Jiří Bílek. I přes snahu obou týmů už gól v zápase nepadl a body se tak dělily.