/VIDEO/ Velké překvapení se odehrálo v Černolicích, kde pouze remizovala fotbalová rezerva Cábelíků. Toho využily Zdice, které si v derby poradily s Tlusticí a dostaly se do čela I. B třídy, skupiny E. Loděnice udělala fanouškům radost bůrem. V souboji béček mezi Dobříší a Hořovicemi byli úspěšnější domácí.

Zdice vyhrály derby v Tlustici a slaví postup na první místo I. B třídy. | Foto: Vojtěch Fairaisl

Loděnice se po měsíci představila doma, litovala jen červených karet

Dva těžké venkovní zápasy a mezi nimi volné kolo. To je bilance fotbalové Loděnice. Její fanoušci se určitě těšili na domácí utkání s Novou Vsí pod Pleší, které skončilo podle jejich představ. Už v 15. minutě udělal divákům radost Křížek. Přibližně za deset minut vedení navýšil sedmnáctiletý Chrapek. Velká sprcha pro hosty přišla pět minut před poločasem, kdy dvakrát svoje fotbalové dovednosti ukázal Herejt a bylo to 4:0. Po pauze udeřila Nová Ves, ale jakoukoliv snahu o drama zamítl proměněnou penaltou Majer. Loděnice v klidu zvítězila 5:1, zbytečně se ale za kritiku rozhodčího nechal vyloučit Samuel Chrapek a asistent trenéra Robert Kovač.

Ve šlágru kola byly od začátku úspěšnější Zdice

Čekalo se vyhrocené derby mezi Tlusticí a Zdicemi, na které zavítaly dvě stovky fanoušků. I přes několik tvrdších zákroků nebylo k vidění nic zákeřného a oba týmy držely své emoce na uzdě. Začátek zápasu byl bez šancí a hned první vážnější příležitost skončila brankou. Po faulu Lukeše u autové čáry zakroutil centr do vápna Počta, Jakub Krůta ho hlavou tečoval a otevřel účet zápasu. To hosty nabudilo a za tři minuty se do míče ze střední vzdálenosti opřel Sklenář a jeho bomba na bližší tyč skončila za zády Hnízdila.

Hned po rozehrávce mohla Tlustice snížit, ale po chybě brankáře Altmana netrefil prázdnou bránu Jan Ungr. Další nedůraz zdické obrany mohl potrestat Jirouch, jenže se rozhodl pro přihrávku, kterou Altman přečetl a zachytil. V těchto chvílích byla Tlustice o chlup lepší a Fulín zatáhl míč po lajně, Zdice reklamovaly jeho faul, ale Fulín pokračoval dál a jeho přihrávku si do vlastní sítě srazil Jakub Krůta. Ještě před pauzou Zdicím vrátil dvoubrankové vedení vlastní gól Michala Ungra.

Po změně stran se toho moc nedělo, šancí bylo pramálo a když v nastavení na 1:4 upravil druhým gólem Jakub Krůta, bylo definitivně rozhodnuto.

Zdroj: Vojtěch Fairaisl

Komplikace, Králův Dvůr promarnil dvoubrankové vedení

Měla to být formalita. Černolice se šesti body hostily béčko Králova Dvora, které se snaží vrátit do I.A třídy. Na kontě mělo samé výhry a jen jednu remízu. Začátek podle toho vypadal, když v deváté minutě otevřel skóre hostující kapitán Matějka. Krátce na to síť rozvlnil Bíba a s domácím týmem to nevypadalo dobře. Jenže těsně před poločasovým hvizdem si vlastní gól vstřelil Krejča a drama bylo na světě.

V 65. minutě zahrál Matějka rukou v pokutovém území a rozhodčí ukázal na puntík. Penaltu bezpečně proměnil Les a bylo vyrovnáno. Hosté se hnali za výhrou, ale gólman domácích Jiří Švarc, mimo jiné také člen vedení klubu West Ham United, branku zamkl a míč za sebe už nepustil. Králův Dvůr tak v Černolicích ztratil dva body za remízu 2:2.

Hořovice v Dobříši srazily standardní situace

V souboji rezerv byla úspěšnější ta dobříšská. První dějství bylo ale poměrně vyrovnané, lepší byli spíše hosté. V první minutě hořovický Kalina obešel brankáře, ale střílel jen do boční sítě. Poté Kyncl nahrával Vyšínovi, jenž vystřelil nad. V závěru poločasu se s šancemi roztrhl pytel, nejdříve po centru Kyncla hlavičkoval do tyčky Bašík. Hořovicím se po jedné standardce povedlo dostat míč za brankáře, jenže byl odmáván ofsajd. Na druhé straně byl v nebezpečné pozici jeden z hráčů Dobříše, ale vystřelil také pouze nad branku.

V 59. minutě zahrávali domácí rohový kop, který vyrazil Brambora, ale k odraženému míči se jako první dostal Obermajer a dostal ho do sítě. Stejná situace se opakovala po deseti minutách, tentokrát ale zakončoval Čihák. Po chvíli to bylo 3:0, když se po standardní situaci trefil znovu Obermajer. Zkorigovat skóre se snažil hezkou střelou z přímého kopu Vyšín, gólman Weber byl ale proti a tak Hořovice odjely z Dobříše s prohrou.