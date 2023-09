Rezerva Hořovic s přehledem získala první body

Hořovické béčko přivítalo v neděli Pod Remízkem FC Jílové. Domácí byli od začátku více na míči, byli to ale hosté, kdo otevřel skóre zápasu. Již v 10. minutě se po skrumáži v malém vápně trefil Jankele. Do poločasu si ale vedení vzali na svoji stranu Buben a Koten. Když se Koten trefil ještě v 56. minutě, s hosty to nevypadalo dobře. Hořovice začaly proměňovat šance, Vyšín střelou mezi nohy nedal brankáři šanci. Na konečných 6:1 zvýšil dvěma góly Kalina.

„Tušili jsme, že by to mohl být zlomový zápas na uhrání prvních tří bodů do tabulky. Od prvních minut jsme drželi více balón, ale bohužel se nám nedařila předfinální fáze. Soupeř hrozil spíše z brejků a také jsme po jednom inkasovali. Věděli jsme, že máme ještě spoustu času, takže jsme se snažili hrát stále stejně a věřili jsme, že šancí bude přibývat a dotlačíme to tam. To se nám po chvíli povedlo, když se trefil Páťa (Patrik Buben). Poté jsme měli ještě několik šancí, gól jsme dali až v závěru první půle. Myslím, že když se podruhé trefil náš kapitán Venca Koten, soupeře jsme zlomili a zbytek zápasu už byl v naší režii. Věřím, že to byl zlomový zápas a teď budeme připisovat bod za bodem a tabulkou budeme stoupat,“ doufá hořovický záložník Radek Vokůrka.