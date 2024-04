Tlustice nechala body v Černolicích, ty dohrávaly v devíti

Fotbalisté Tlustice jeli do Černolic s okleštěnou sestavou, v základní sestavě chyběli například Šoch, Spousta nebo Filip Větrovský. I přesto se hrál vyrovnaný zápas. Do vedení šli domácí, když se z protiútoku dostal balon do křídla, odkud přišel centr na Buzka a ten z voleje zamířil k tyči.

Vedení trvalo jen chviličku, Fulín si posunul míč kolem brankáře Sládka a ten ho sestřelil. Pokutový kop proměnil Tomáš Keckstein. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu.

Ve druhém poločase sílil tlak domácích a v poslední patnáctiminutovce si místo mezi obránci našel domácí Šilhavý, obdržel přesnou přihrávku a překlopil vedení na stranu Černolic. V 90. minutě s úmyslem zdržovat odkopl míč v přerušené hře domácí Les a k jeho smůle trefil asistenta rozhodčího do ruky, za což viděl červenou kartu. Aby toho nebylo málo, za vulgární výrazy směrem k hlavnímu rozhodčímu byl vyloučen i Zadina, a tak Černolice dohrávaly v devíti. Tlustice už ale neměla čas na závěrečný tlak a tak prohrála 1:2.