Velikonoční kolo středočeské fotbalové I.B třídy skupiny E nabídlo několik zajímavých výsledků. Zdice podruhé v sezóně poznaly pachuť porážky, Hořovice i Tlustice na venkovních hřištích remizovaly, Loděnice doma nestačila na Lety. Béčko Cábelíků mělo volno, ale určitě pečlivě sledovalo zdickou ztrátu.

Tlustice (oranžové dresy) remizovala, v Sedlčanech to byl důležitý bodík | Foto: Deník/Martin Mangl

Zdice i přes značnou převahu prohrály po penaltě v závěru

Hostující Olympie si vytvořila spoustu šancí, nad hlavičkoval Byba a ve slibné pozici střílel vedle kapitán Jiří Krůta. Ten měl následně znovu velkou šanci, když po centru Riga střílel z první, ale slabě. Nová Ves pod Pleší byla pod obrovským tlakem, Bybův pokus znovu zlikvidoval brankář Novák a další dvě stoprocentní šance Krůty skončily mimo branku.

Ve 35. minutě z ojedinělé standardní situace hlavou udeřil domácí Žaloudek, branka ale nebyla uznána pro ofsajd. V závěru poločasu se Novák blýskl skvělým zákrokem proti střele Pipišky a dorážce Byby.

Po změně stran tlak pokračoval, Byba tečoval Rigovu střelu jen nad branku. V dalším úniku si znovu Byba vylámal zuby na Novákovi a tak v 85. minutě mohl vzniknout domácí protiútok, střídající Held byl faulován Ježkem a kopala se penalta. Tu si vzal na starost brankář Novák a kopnul ji nechytatelně k tyči. Ani následné pokusy Ježka a Jakuba Krůty se neuchytily a tak Zdice doplatily na nevyužité šance a prohrály 0:1.

Odkaz na záznam celého zápasu:

Zdroj: Youtube

Loděnice ztratila vedení a s Lety prohrála

Lety svým aktivním přístupem domácí Loděnici překvapily, a kdyby šly do vedení už v prvním poločase, nikdo by se nemohl divit. Své šance spálili Balážik a Měchura. I hostující brankář Štěpán se musel mít na pozoru, nebezpečnou střelu vyrážel na roh. V poslední desetiminutovce prvního poločasu zahrál Kuzhalev rukou rozhodčí Jarolímek odpískal penaltu pro domácí. K té se postavil zkušený Herejt a bez problému ji proměnil. Do přestávky ještě Vlasák zneškodnil dorážku Švejdy.

Po pauze hosté zlepšili zakončení, jako první sice Černý mířil pouze do tyče, poté dvakrát nebezpečně zakončili domácí fotbalisté, ale to nejdůležitější se stalo v závěrečné půlhodině. Zadní tyč po centru zavřel Měchura a vyrovnal na 1:1. Na konečných 1:2 upravil po úniku Koštialik. Oba týmy sice ještě hrozily, ale na konečném výsledku už to nic nezměnilo.

Tlustice ze Sedlčan přivezla důležitý bod

Fotbalisté Tlustice nejsou na venkovních hřištích silní jako doma. Nejvíce je to znát na počtu vstřelených branek, ze šesti utkání jich na venku dali jen pět a to je nejméně z celé soutěže. Proti rezervě Sedlčan dlouho hráli vyrovnanou partii a dokonce šli v 78. minutě Fulínem do vedení. Za Tatran ale zvládl rychle vyrovnat střídající Kvěch. Žádná z dalších akcí už ale neskončila v síti a proto si Tlustice do tabulky připsala důležitý bod.

Béčko Hořovic si nepohlídalo vedení proti poslednímu

Hořovická rezerva si jela do Jílového pro tři body. V prvních minutách to tak také vypadalo, hosté tlačili a čekali na úvodní gól. Toho se dočkali po signálu z rohového kopu, na jehož konci stál Dráb a trefil se přesně. Po deseti minutách navýšil Kalina. Těsně před odchodem do kabin fauloval na straně vápna Dráb a přímý kop Šabackého zapadl za Kotena.

Tři minuty po startu druhého dějství bylo srovnáno, když se po standardní situaci znovu trefil Šabacký. Na konci měl po rohu Krále velkou šanci Václav Koten, domácí brankář ji ale nadvakrát zneškodnil. Hořovice si tak po remíze 2:2 zkomplikovaly cestu za záchranou a v nadcházejících týdnech budou muset zabrat.