Více než 250 fanoušků sledovalo páteční utkání mezi Dolními Břežany a béčkem Hořovic. Diváci se bavili, hrál se pohledný fotbal se spoustu šancí na obou stranách. Hosty držel brankář Koten, kterého jednou zachránila i tyč. Do poločasu poslal hořovickou rezervu do vedení Vyšín, ale gól nebyl uznán pro ofsajd a tak skóre otevřel Buben. Vedení trvalo ale jen pár minut, kdy sudí Drábek odpískal pro domácí pokutový kop za hru rukou.

Na penaltu si věřil Šumník, Kotena ale nepřekonal. Asistent rozhodčího ale zamával praporkem a protože Koten údajně nestál na brankové čáře, dostaly Břežany šanci na reparát. I tentokrát brankář vystihl směr, ale míč i přesto skončil v síti. Poslední větší akci zápasu nevyužil hořovický Kalina a zápas skončil výsledkem 1:1.

„Utkání bylo hodně vyrovnané a myslím si, že předvedenou hrou jsme ukázali, že bychom si zasloužili být v tabulce více nahoře. Chtěl bych klukům poděkovat za podle mě nejlepší zápas sezóny a teď budeme dělat maximum, abychom si z posledních zápasů vzali ještě nějaké body a setrvali do další sezóny v krajské soutěži,“ řekl záložník Hořovic Radek Vokůrka.

Zdice už s jistým postupem vyrazily v neděli s fanoušky autobusem. Po celou dobu byli svěřenci Jiřího Kulhánka lepším týmem a zaslouženě šli Bybou do vedení. Chvíli před poločasem znovu Vaňka prostřelil Byba. Krátce po pauze završil hattrick a v závěru proměnil penaltu. Yaroslav Byba tak na nejlepšího střelce soutěže Tomáše Herejta ztrácí dvě trefy, ale Loděnice mají zápas k dobru. Zdický snajpr by tak musel odehrát dvě výborná utkání, aby měl možnost získat korunu střelců.

„Do Dobříše jsme jeli po první fázi oslav, bylo to uvolněné a byli jsme spokojení, že jsme došli k cíli, který jsme měli,“ prohlásil radostně. „Cíleně to nebylo, možná podvědomě jsme ho i hledali, ale on prokazuje, že je střelec celoročně, takže jeho góly nebyly nějakou výjimkou. Možná jsme ho hledali, ale výrazně se na to nikdo nesoustředil,“ odpověděl na otázku, zda se tým pokoušel záměrně přiblížit Yaroslava Bybu k trofeji pro nejlepšího střelce soutěže.

„Chceme ročník se ctí dohrát, abychom si závěr nepokazili trapnými výkony. Nikomu nic zadarmo nechávat nebudeme. Na I.A třídu se těšíme, došli jsme k cíli a až na nějakých pár klopýtnutí jsme za postupem šli jednoznačně. Všichni jsme na to natěšení, ale musíme k tomu přistupovat s pokorou, je to přeci jen o soutěž výš, ale všichni se moc těšíme,“ dodal.

Ani hattrick Tomáše Herejta Loděnicím na výhru nestačil. Domácí sice vedli 1:0, ale do deseti minut skóre otočili Plop a Jankele. Druhý jmenovaný po pauze nasázel další tři přesné trefy a borci z Loděnice si se soupeřem nevěděli rady. V poslední desetiminutovce kapitán Herejt zavelel k obratu, čtyřgólové manko ale bylo příliš velké. Loděnice tak nečekaně padla 3:5.

Mladí Cábelíci v Letech třikrát vedli, na výhru to ale nestačilo. Už ve třetí minutě skóre otevřel Bíba. Na to po odehrané půlhodině reagoval Poslední. Ještě do pauzy vrátil vedení Královu Dvoru Matějka. Krátce po změně stran se o slovo znovu přihlásil Poslední a hrálo se zase od nuly. Potřetí šli hosté do vedení Ficem. Dlouho jednobrankový náskok drželi, ale necelých pět minut před koncem za Lety vyrovnal Švejda. Králův Dvůr tak popáté na jaře remizoval, tentokrát 3:3.

Autor: Vojtěch Fairaisl