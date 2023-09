V dalším kole I.B třídy si Tlustice nechala dvakrát vyrovnat i přes početní výhodu. Zdice musely otáčet nepříznivý vývoj v druhém poločase. Cábelíci si v prvním dějství vytvořili velký náskok. V zápasu rezerv Hořovice v závěru udolaly Sedlčany. Herejt vstřelil další gól za Loděnici, na výhru to ale nestačilo.

I. B třída Středočeského kraje, skupina E: SK Slavia Jesenice - SK Tlustice (oranžové dresy) 4:3 (2:2). | Foto: Deník/Martin Mangl

Tlustice hrála 40 minut v početní výhodě, výhra jí utekla v nastavení

Sedmé kolo odstartoval souboj mezi Tlusticí a Černolicemi. Celý první poločas tahali za delší konec provazu domácí fotbalisté, několik šancí měl Jirouch. Branka visela ve vzduchu, nakonec se šlo do kabin za bezgólového stavu. V 51. minutě mohl postupovat sám na brankáře Fulín, jenže byl zatažen za rameno a hosté šli do deseti. Z nařízeného přímého kopu se krásnou bombou přibližně ze třiceti metrů trefil Jan Ungr.

Černolice ale okamžitě odpověděly, po rohovém kopu skóre vyrovnal Zadina. V 89. minutě zahráli domácí přetažený centr na zadní tyč, kterou zavíral Pergl a o výsledku mělo být jasno. Jenže znovu přišel rohový kop, po kterém hlavou na zadní tyči vyrovnal Šilhavý. Tlustice znovu nezvládla zápas, ve kterém hrála dlouhou přesilovku, tentokrát skončil smírem 2:2.

Králův Dvůr nastřílel za poločas bůra

Po poločase bylo rozhodnuto. Nová Ves pod Pleší si udělala výlet do Králova Dvora, k bodům měla ale od úvodních vteřin daleko. „V podstatě než hosté vylezli z kabiny, tak jsme vedli 1:0,“ řekl domácí záložník Václav Mencl. Po rohovém kopu míč propadl k Bíbovi, který v první minutě poslal rezervu Cábelíků do vedení. Poté byl Beneš faulován Novákem a Janků penaltu proměnil. Ve 23. minutě to bylo 3:0.

„Byla to akce do kraje, tam to Bíbáček (Jan Bíba) zatáhl a dal pod sebe a já jsem z vápna dal do prázdné brány,“ popsal třetí branku Mencl. Do poločasu navýšili Kočí a Sabou a bylo po zápase. Druhá půle se v klidu dohrávala, branka už nepadla. Utkání tedy skončilo 5:0.

Zdice nedopustily překvapení, ve druhém poločase nasázely 4 branky

Černolice v prvním dějství zaskočily Zdice, po hezké průnikovce se prosadil hostující Chlasták. Vyrovnání přišlo téměř okamžitě, Jakub Krůta vybídl ke skórování Koželuha, který neodmítl. Jenže ve 34. minutě se po sražené přihrávce dostal k míči znovu Chlasták a zamířil mezi nohy Falce.

Druhá výhra! Beroun se po důležitém vítězství odrazil ode dna

Po příchodu z kabin domácí Olympie dobře vykombinovala střed hřiště a Byba šel sám na gólmana - 2:2. O 4 minuty později se hosté dožadovali odmávání ofsajdu, to ale pomezní rozhodčí neudělal a Byba napřáhl zpoza šestnáctky. Jeho střela zapadla k tyči a obrat byl dokonán. V poslední desetiminutovce navýšil skóre sváteční střelec Ježek a hlavou na konečných 5:2 upravil Jakub Krůta.

Drama v Hořovicích vyznělo nakonec lépe pro béčko domácích

Zajímavé klání nabídlo utkání rezerv Hořovic a Sedlčan. Lehkou výhodu měli už před zápasem domácí, protože hlavní tým Sedlčan hrál ve stejném čase také mistrovské utkání. Zápas začal ve velkém stylu, ve druhé minutě se po centru Kaliny prosadil Kyncl. Odpověď byla rychlá, v 7. minutě dostal výbornou přihrávku do běhu Barták, který obstřelil Bramboru.

Komárov přivezl z Tachova jen bod, pro domácí je první v sezoně

Domácí tlačili, ale Lukáš Dřevojan v brance držel hostující Tatran. Po vystřídání stran Václav Koten trefil tyčku, šanci proměnil v gól až Dráb střelou na zadní tyč. Jenže v 63. minutě udělal Brambora obrovskou chybu v rozehrávce, hosté ji potrestali a drama bylo na světě. V závěru zápasu o výhře Hořovic rozhodl Král a pojistku v nastavení přidal kapitán Václav Koten.

Herejtův gól na výhru Loděnici nestačil

Loděnice po vysoké výhře proti Tlustici narazila na dobříšské béčko. První branka padla v úplném závěru prvního poločasu, když loděnický Jeřábek zahrál rukou v pokutovém území. K penaltě si stoupl Jan Šrain a s proměněním neměl problém. V 58. minutě vyrovnal kanonýr Tomáš Herejt, který se tímto gólem osamostatnil na špičce tabulky střelců, ale 5 minut před koncem vrátil domácím vedení Maška. Skóre už se nezměnilo, dobříšská rezerva vyhrála 2:1.