Poslední kolo před zimní pauzou odehrály i týmy hrající středočeskou I.B třídu, sk. E. V páteční předehrávce Zdice remizovaly v Dolních Břežanech. Toho využili Cábelíci, kteří snížili ztrátu na první místo. Loděnice plichtila na hřišti sedlčanského béčka a Tlustice padla v Nové Vsi.

Podzimní půlmistr B třídy - Olympie Zdice. | Foto: Olympie Zdice

Souboj Olympií vítěze nepoznal

Přes dvě stovky fanoušků se přišlo podívat na zajímavý souboj dvou Olympií. Zdická chtěla na horké půdě Dolních Břežan zvítězit a udržet si tříbodový náskok na druhý Králův Dvůr. První problém přišel už ve čtvrté minutě, kdy průnikovou přihrávku proměnil v gól po kličce Altmanovi Štědronský.

V poslední pětiminutovce prvního dějství se ale odehrály ještě dva důležité okamžiky. Za podražení Štědronského byl vyloučen hostující Rigo. I v oslabení ale Zdice zvládly vyrovnat, po dlouhém nákopu Sklenáře podstoupil souboj s brankářem Taxem kapitán Jiří Krůta, míč propadl k Bybovi, jenž neměl se zakončením sebemenší problém. V oslabení už se Zdicím otočit utkání nepodařilo a z velmi horké půdy přivezly alespoň bod.

Sestřih branek:

Zdroj: Youtube

Tlustice třikrát inkasovala v první půli

Nepovedený start zažili fotbalisté Tlustice v Nové Vsi pod Pleší. V souboji zkušených mužstev si od začátku lépe vedli domácí, kteří šli do vedení Németem. Do poločasu vedení navýšili Voborník a Held.

Ani ve druhém poločase se hostům nepodařilo vstřelit branku, navíc definitivní pojistku přidal Veinlich. Tlustice prohrála 0:4 a přezimuje na sedmém místě s patnácti body. V zimě by se ale měli konečně uzdravit někteří důležití hráči a na stole jsou i zajímavé posily, takže by Tlustice měla tabulkou ještě stoupat.

Loděnický Křížek zařídil v Sedlčanech alespoň remízu

Po třech výhrách se fotbalisté Loděnice představili na hřišti sedlčanského béčka. Domácí Tatran začal lépe, po faulu brankáře Abraháma zahrávala pokutový kop sedlčanská legenda Dušan Pudil. Ten se z puntíku nemýlil a otevřel účet zápasu. Na to reagoval hostující Křížek, který vyrovnal skóre.

Stejně jako v zápase Zdic skončil poločas remízou 1:1 a druhé dějství bylo bezbrankové. Loděnice tak ze Sedlčan přivezla bod a podzim zakončila na krásném pátém místě. Tomáš Herejt navíc vede tabulku střelců s patnácti zásahy.

Martin Janků čtyřmi góly režíroval výhru nad Dobříší

Cábelíci si po minulém víkendu nemohli dovolit další zaváhání. Do Králova Dvora přijela rezerva Dobříše, kterou čekal velmi těžký zápas. K překvapení fanoušků šli po půlhodině do vedení hosté Boudníkem. Ve 42. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen hostující Čihák a to domácí nakoplo. Těsně před přestávkou zvládl vyrovnat Janků.

Do posledního poločasu před zimní pauzou vstoupili domácí fantasticky. Za tři minuty zvládl Janků překonat Webera hned dvakrát a rázem se Cábelíkům dýchalo o poznání lépe. Oslabení hráči Dobříše už nic vymyslet nezvládli a Janků je deset minut před koncem potrestal čtvrtým gólem. Domácí fotbalisté zaslouženě zvítězili 4:1 a do jara vstoupí s jednobodovou ztrátou na vedoucí Zdice.