O uplynulém víkendu se fotbalovým týmům z berounského okresu, které hrají I.B třídu sk. E, celkem dařilo. Z výhry se radují vedoucí Zdice, Loděnice i rezerva Králova Dvora. Svůj zápas pod umělým osvětlením nezvládlo béčko Hořovic.

Rezerva Hořovic se trápí, podlehla Dolním Břežanům. | Foto: Vojtěch Fairaisl

Zdice rozhodly v první dvacetiminutovce

Zdická Olympie si znovu od prvních minut vytvořila náskok, který svému soupeři nedovolila smazat. Domácí tým své soupeře mnohdy přehrává v mnoha ohledech, ale pokud se jedná o vstupy do utkání, v těch jsou naprosto bravurní. Po deseti odehraných zápasech se nestalo, aby šly Zdice do kabin bez vstřeleného gólu. Tentokrát se už ve 3. minutě trefil kapitán Jiří Krůta. Do patnácti minut domácí zvýšili Počtou a Dobříš na to nedokázala reagovat.

Olympie tak bere výhru 2:0 a je pouze dva zápasy od toho, aby přezimovala na prvním místě tabulky. Nečeká ji ale nic lehkého, za týden odehraje derby v Hořovicích a v posledním kole ji čeká výjezd do Dolních Břežan, které jsou momentálně třetí.

Králův Dvůr zapomněl s přehledem přehrál Lety

Cábelíky může plichta z minulého týdne hodně mrzet, protože jinak proplouvají soutěží jako nůž máslem. Vše odstartoval osmnáctiletý Kuča, který pravidelně z lavičky zasahuje do utkání A týmu. Za rezervu to byl jeho premiérový start a hned se ve 14. minutě uvedl gólem. Rychlý druhý gól se domácím přidat nepovedlo, protože proti byl zkušený brankář Sňozík. Po změně stran uklidňující branku přeci jen vsítil Bíba a v závěru se dvakrát prosadil Kočí. Po hladké výhře 4:0 Cábelíci dýchají Zdicím na záda a tento závod bude napínavé sledovat až do konce.

Loděnický Herejt dvěma góly pomohl k výhře v Jílovém

Jílové je s jedním bodem jasným aspirantem na sestup. Pro body si tam přijela Loděnice v čele s nejlepším střelcem soutěže Herejtem, jenž nelenil a už v 7. minutě otevřel účet zápasu. To se nelíbilo domácímu Plopovi, který brzy vyroval. Těsně před odchodem do kabin vedení vrátil na stranu hostů Křížek.

Po změně stran Plop podruhé vyrovnal, hosté ale měli na vstřelení vítězného gólu spoustu času. V 59. minutě šla Loděnice do vedení Mrázem a po chvíli na rozdíl dvou branek zvýšil Herejt. V poslední půlhodině už se nic závažného nestalo, obrana v čele s brankářem Vlasákem nedopustila drama a Loděnice slaví výhru 4:2.

Rezerva Hořovic se trápí, podlehla Dolním Břežanům

Po dvou prohrách se Hořovice představily doma, poprvé v této sezóně na umělé trávě. V šesté minutě se hezkou střelou na zadní tyč prosadil Dráb. Domácí brzký gól nabudil a soupeře přehrávali, z úhlu nepříjemně střílel Vokůrka. Po patnácti minutách se zvedla i hostující Olympie a Brambora si musel připsat první zákrok.

Nedůrazu v obranné řadě využil břežanský Pata, který se ve vápně zmocnil míče a vyrovnal. Za pět minut se po krásném centru hlavou trefil Tomanec a otočka byla na světě. Před poločasovým hvizdem po chybě Fatky hosté odskočili do dvoubrankové vedení. Hořovice o poločase řízly do sestavy a provedly hned čtyřnásobné střídání.

Ve formě byl Vyšín, který nejprve tvrdě střílel a následně nahrál na gól Čapkovi. Od této chvíle měli více ze hry domácí fotbalisté a čekalo se na vyrovnání. To dlouho nepřicházelo a když se v 78. minutě trefil hostující Chochola, bylo po zápase. Dvoubrankové vedení se za patnáct minut stahuje těžko, navíc spíše hrozili hosté, za Bramborou se otřáslo břevno a v další tutovce Břežany selhaly. To je ale mrzet nemuselo, z Hořovic si odvezly výhru 4:2.