Fotbalové týmy z Berounska a Hořovicka mají za sebou další kolo I. B třídy ve skupině E. Fanoušci si mohli vychutnat dvě derby a pohodlné vítězství Zdic.

Zdice směřují za postupem z I. B třídy. | Foto: Kristýna Janglová

Zdice si na hřišti Let připsaly sedmou výhru v řadě. Zároveň znovu udržely čisté konto a od postupu do I.A třídy je dělí pouhé čtyři body. Hattrickem k vítězství 4:0 pomohl kapitán Jiří Krůta a jednu trefu přidal Sklenář. Pokud v sobotu zdičtí fotbalisté vyzrají na Tlustici, bude jim k definitivnímu pojištění prvního místa stačit jediný bodík nebo jakékoliv zaváhání Dolních Břežan. Vzhledem k formě Olympie by se musel stát zázrak, aby si trofej pro mistra soutěže nechala vzít.

Komárov zahodil penaltu. S bodem z Doubravky byl ale spokojen

Derby dvou mančaftů, které si nemusí lámat hlavu se záchranou, ovládla domácí Loděnice. Rezerva Cábelíků se na jaře nadále trápí a i přesto, že po brankách Krivačky a Janků vedla o dvě branky, dokázal domácí střelec Křížek dvěma přesnými trefami ještě do poločasu vyrovnat. Na startu poslední půlhodiny Křížek dokonal hattrick a v závěru po faulu brankáře Kovaříka proměnil pokutový kop Zdeněk Žižka. Loděnice tak tentokrát na Cábelíky vyzrála poměrem 4:2.

Tlustice přivítala rezervu nedalekých Hořovic. Domácí na oslabeného soupeře od prvních minut vletěli a už v 16. minutě vedli 3:0. Nejprve Bramboru obstřelil po úniku Jirouch. Výstavní kousek přidal Jan Ungr, když z poloviny hřiště milimetrově překonal na vápně stojícího Bramboru. Po faulu Volejníka na Fulína odpískal rozhodčí Zuskin pokutový kop pro Tlustici. Míč si na puntík postavil Badarau a i přesto, že Brambora vystihl směr, upravil na rozdíl tří branek. Po rohovém kopu snížil Volejník a následně trefil břevno Koten. Domácí dobře bránili a zejména ve druhém dějství spálili několik vyložených šancí. Tlustice se po výhře 3:1 na svého soupeře bodově dotáhla a následující kola rozhodnou, kdo se v soutěži zachrání.