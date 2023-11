Předposlední kolo před zimní pauzou nabídlo v I.B třídě, sk. E, hned dvě derby týmů z berounského okresu. Tlustice remizovala s béčkem Cábelíků, Zdice loupily v Hořovicích. Loděnice nechytila začátek, po pauze nasázela čtyři góly.

Hořovice po dobrém výkonu podlehly Zdicím | Foto: Vojtěch Fairaisl

Loděnice dostala za dvanáct minut tři góly, pak ale válela

Nešťastný začátek zastihl loděnické fotbalisty proti Petrovicím. Už v první minutě skóre otevřel Ondřej Štemberk. Další trefu přidal Sedlák. Naštěstí pro domácí bleskově odpověděl Herejt. Ve dvanácté minutě už to ale znovu bylo o dva góly, protože se znovu prosadil Štemberk.

Domácí utkání uklidnili a o poločasové přestávce vymysleli vítěznou taktiku. Krátce po změně stran snížil Bartoš a vzápětí z pokutového kopu vyrovnal Herejt. Obrat dokonal další nebezpečný střelec Křížek a pojistku v závěru přidal Mráz. Pohledný duel skončil výhrou domácích poměrem 5:3.

„Určitě nás zaskočili, přistoupili jsme k tomu hrozně ležérně. Dostali jsme dva rychlé góly, já jsem snížil a pak nám dali třetího. V kabině jsme si k tomu něco řekli, každý si to vzal k srdci, což jsem pochopil ve druhé půli, když všichni začali běhat a hrát úplně jinak,“ říká střelec patnácti branek Tomáš Herejt.

Dvougóloví Fulín a Keckstein trefili proti Cábelíkům remízu

Od začátku záživné derby sledovalo v Tlustici 80 diváků. Skóre bylo otevřeno ve čtvrté minutě Fulínem. Rychle vyrovnal Bíba, ale Fulín znovu vedení strhl na stranu domácích. Pár minut před přestávkou stav opět srovnal Sabou. I vstup do druhého dějství vyšel lépe Tlustici, když se prosadil Keckstein.

Opakoval se scénář z prvních minut utkání a hosté opět rychle odpověděli, tentokrát Holakovským. Poprvé v zápase měli po gólu Martina Janků navrch Cábelíci, ale ani oni příznivý stav dlouho neudrželi. Po faulu Krejči na Kecksteina se kopala penalta. Tu si vzal na starost sám faulovaný a nedal Kovaříkovi šanci. Další změnu skóre už jsme v zápase neviděli a tak si oba týmy rozdělily bod za remízu 4:4.

I.A třída: Beroun proti lídrovi vedl, ve druhém poločase doplatil na chyby

Hořovice po dobrém výkonu podlehly Zdicím, trefil se Počta

Domácím v klání proti lídrovi tabulky vypomohli dva hráči A týmu - Beran a Kuška. Hrál se vyrovnaný fotbal, blíže ke vstřelení úvodního gólu měly v úvodu Hořovice. Brankáře Altmana postupně vyzkoušeli Koten, Vyšín a Trnka, ale ani jeden se neprosadil. Tvrdý pozdrav poslal Beranovi kapitán Olympie Jiří Krůta, hořovický gólman si ale poradil. V dalším závaru mu pomohl odvrátit nebezpečí Trnka.

První poločas tedy skončil bez branek a to znamená, že Zdice poprvé v této sezóně nezvládly udeřit už v prvním dějství. To jim ale vůbec nevadilo, protože se v 63. minutě po hezké přihrávce Koželuha trefil na přední tyč Počta. Hořovice se snažily vyrovnat, ale Beranovy nákopy bral vítr a tak se už nedostaly k žádnému závažnému zakončení. Zdice tak v těžkém derby vyhrály 1:0.



„Myslím si, že utkání bylo hodně ovlivněné počasím, panoval silný vítr. Byl to zápas o jednom gólu, bohužel jsme ho dostali my. Nehráli jsme špatně, bohužel to nevyšlo,“ smutní hořovický stoper Jan Fatka.



Tomu dává za pravdu zdický vedoucí Michal Macourek: „Počasí zápas ovlivnilo, souhlasím. Čekali jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, byl jsem se podívat na minulý zápas proti Břežanům. Potvrdilo se to, taky jsme si o poločase říkali, že to je o jednom gólu. Dali jsme ho, ještě jednoho mohl přidat náš útočník Byba. Na I.B třídu to bylo docela slušné utkání, hodně soubojové,“ hodnotí vítězné derby.