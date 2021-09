Domácí byli před utkáním favoritem, jak jste se na ně připravovali?

Na Vestec jsme se nijak zvlášť nepřipravovali. Věděli jsme, že soupeř bude víc na balónu, a my budeme hrát spíš na brejky.

Zaskočili jste Vestec vedoucí brankou, o kterou se postaral v osmé minutě Tomáš Řehák?

Vedoucí brankou jsme je určitě zaskočili, po brance jsme měli ještě nějaké šance. Škoda, že tam něco nespadlo.

Na vyrovnání Jana Řežábka v 36. minutě jste dokázali za minutu odpovědět Matějem Krejčou. Jak se to událo?

Druhá naše branka padla po centru z levé strany. Centr byl přeražený do vápna do souboje, míč šťastně propadl na volného Krejdu a ten zkušeně uklidil.

Domácí šli ale před půlí za vyrovnáním opět Řežábkem a pak dokonce ještě zásluhou Radima Matysíka od 77. minuty vedli. Jak jste se hecovali na hřišti?

Po vyrovnání do kabiny jsme byli dost nas..ní, tohle bychom si měli pohlídat. V kabině jsme si rozebrali, co bylo špatně a povzbudili se do druhého poločasu. V druhé půli jsme měli dost šancí a měla se kopat penalta, kterou rozhodčí bohužel nepískl. Po chvilce jsme dostali gól. Naštěstí jsme v závěru srovnali krok.

Vyrovnali jste minutu před koncem opět Krejčou. Propukly velké oslavy této branky?

Vyrovnání bylo z brejku, kdy jsme překopli obranu a Mates přehodil brankáře. Oslava byla obrovská, věřili jsme totiž stále, že ještě přijde šance, tu musíme proměnit, a to se nám povedlo. Ale tenhle zápas jsme měli zvládnout za tři body. Byli jsme lepším týmem a vypracovali jsme si více šancí.