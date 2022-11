Skóre otevřel už po deset minutách Ondřej Šípek. „Gól Odry Šípka padl tak, že se míč dostal na pravou stranu, já si dal balón na svoji ortodoxní levou nohu, našel sem Šipase, ten to skvěle zakončil hlavou. Potom brzy padl gól po standardní situaci, kdy skvěle uklidil mít Řehák (Řehi) na první tyči,“ popsal úvodní dvě branky Dobiaš.

„Myslím si, že pro soupeře byla první půle hodně náročná. Nám tam padlo skoro úplně všechno, do čeho jsme kopli,“ řekl chlumecký hráč, který přidal třetí gól: „Po přihrávce jsem si to pustil na levou nohu, prásknul jsem do toho hezky to tam zapadlo. Už jsem gól potřeboval. V předešlých zápasech jsem zahazoval tutové příležitosti, tak mi gól pomohl.“ Do poločasu se trefil ještě Chimezie Ezela a hned po obrátce přidal pátý gól Chlumce Lukáš Šedivý.

Podle trenéra hostů Daniela Kaplana domácí na jeho tým od začátku vlétli a šli si pro tři body. „My jsme se nestačili bránit, soupeř dal dvě branky a bylo tak nějak rozhodnuto. Těžko jsme se dostávali do zápasu, domácí byli lepší," uznal. „Druhá půle už byla taková údržba. Oslava byla normální, zařvali jsme si. Teď nás čeká utkání v Klecanech a potom s Vestcem to budou oba velmi důležité zápasy. Věříme, že po podzimu skončíme na prvním fleku,“ dodal Jakub Dobiaš.

Chlumec – Nelahozeves 5:0 (4:0)

Branky: 10. Šípek, 17. Řehák, 28. Dobiáš, 29. Ezeala, 47. Šedivý.

Rozhodčí: Zíka, Pejša, Neliba.

Bez karet.

Diváci: 32.

SK Chlumec: Pokorný, Řehák, Žáček, Ezeala, Šedivý (67. Ciprian), Šípek (46. Mařík), Nedvěd, Dvořák (62. Turický), Novák, Reiter, Dobiaš (53. Soukup). Trenér: Zdeněk Staroba.