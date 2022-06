Utkání se Sedlčany bylo pro Králův Dvůr B derniérou za I.B třídou, přičemž už věděli, že Milín si pojistil první flek vysokou výhrou v Tlustici. „Šli jsme do utkání tak jako do všech zápasů s tím vyhrát, udržet si doma neporazitelnost. Šanci dostali i kluci, co nehráli stabilně, na hře to ani nebylo znát, výkonnostně jsou na tom všichni dobře,“ uvedla králodvorská legenda Jakub Šindelář.

Do poločasu se postaral o vedení béčka Cábelíků dvěma góly Vojtěch Krejča. „Ze hry jsme měli více my, hosté se snažili spíše více o rychlý přechod do útoku, ale my je téměř k ničemu nepustili. Obrana hrála výborně, ostatně jako celý tým. První dva góly byly spíše takové upracované, po rozích kdy se dvakrát nejlépe zorientoval Vojta Krejča a nekompromisně zavěsil. Pak už zbylé dva góly padly po krásných kombinacích, kdy potvrdil svoji parádní střeleckou formu Jirka Bican a náš trenér a legenda Petr Dochtor,“ měl důvod k úsměvu Šindelář.

Při konečných počtech a ztrátě jednoho bodu Králův Dvůr B hledal ztracené body, které nakonec scházely k postupu. „Za mě určitě nejvíce lituji ztráty v Dušníkách, kde jsme pouze remizovali 1:1. Prostě nám to tam nepadalo, i přesto, že šancí jsme měli mnoho a oni nám z jedné střely dali vyrovnávací gól. A jsou to přesně ty dva body, co nám chyběly ve finále k postupu,“ smutnil a ještě se dokázal sebetrýznit: „Ten zápas beru na sebe, měl jsem lépe reagovat, dříve střídat, trošku to jinak oživit a přidat třeba jinou myšlenku. Těžko říct….!“

Třetí místo je ale parádním výsledkem, byť trochu převažoval smutek, že to rezervě nevyšlo. „Celou sezonu jsme hodnotili velmi dobře, byť to jaro už tak dominantní od nás nebylo. Některé týmy byly na nás dobře připravené a my si s tím nedokázali ve venkovních zápasech poradit. Možná jsme i byli více nervózní než na podzim, ale máme mladé mužstvo, co má chuť hrát a víme na čem máme pracovat. Takže se těšíme do další sezony,“ dodal Jakub Šindelář.

Branky: 33. a 40. Krejča V., 72. Bican, 87. Dochtor.

Rozhodčí: Řičica, Zuska, Jeník.

ŽK: Lípa (SED).

Diváci: 99.

FK Králův Dvůr: Abrahám, Matoušek, Sýkora (46. Podroužek), Sabou (79. Dochtor), Černý, Krejča, Janků (46. Matějka), Rešl, Vrba (46. Bican), Svoboda J., Bíba. Trenér: Dochtor.