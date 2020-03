Za Nespeky nastoupil Petr Mikolanda, byla znát při soubojích jeho zkušenost z ostrovů?

Hrál v útoku, takže jsme se potkávali celý zápas, zkušenosti na něm jsou určitě znát, umí dobře podržet balon, ale Nespeky na něj často nakopávali dlouhé balóny a většinu soubojů prohrál. Navíc měl malou podporu spoluhráčů v první půli. Zatrnulo mi, když v osmdesáté minutě koupal trestný kop z osmnácti metrů. Naštěstí trefil zeď.

Podařilo se vám ho obelstít při gólu.

Mikolanda umí dobře bránit, vždycky si na mě počkal a v době, kdy na mě letěl balón, tak mě rozhodil nebo strčil. Při gólu jsme si s Vencou Komínkem řekli, že si prohodíme pozice, šel jsem na přední tyč a Honza Bežó mi to posadil přímo na hlavu. Jsem rád, že jsem dal gól ze standardky, za celou přípravu jsem měl řadu šancí, ale byl jsem jalovej. Asi jsem se minuly týden v Sedlčanech konečně chytil (smích), snad to bude pokračovat.

V první půli jste mohli vést o tři čtyři góly, z jasné pozice překopli Šubert, Pužík i vy. Litovali jste toho?

Přesně, ale tohle je náš dlouhodobý problém, vytvoříme si spoustu šancí, ale vytěžíme z toho málo. Mohlo být po půli rozhodnuto, takhle jsme se báli o body až do konce zápasu.

Co jste si říkali o půli za jednogólového vedení?

Že musíme pokračovat ve stejném výkonu, protože první poločas od nás byl, troufnu si říct výborný, až na ty neproměněné šance. Bohužel v druhém poločase náš výkon pokulhával.

Ve druhé půli se Nespeky opravdu zvedly, bylo vidět, že jsou naběhané?

No, spoustu lidem to tak asi mohlo připadat, ale nemyslím, že my bychom nebyli naběhaní. V přípravě jsme běhali celkem dost, spíš jsme úplně přestali hrát naši hru. V první půli jsme drželi balón a rozehrávali si to v klidu po zemi, to tam ve druhé půli nebylo. Nespeky hrály dobře, i když si nevytvořili žádnou šanci.

Je to tak, vyloženou šanci hosté neměli. Naopak na druhé straně příležitosti přibývaly, neměl jste strach z toho, že by se to mohlo vymstít?

Jak už jsem říkal, samozřejmě jsem se bál, že může přijít nějaká ojedinělá akce a ze zápasu, který jsme měli rozhodnout už dávno, bude nakonec remíza. Naštěstí tomu tak nebylo

Nakonec rozhodl po přihrávce Dana Nového Václav Solar, byla oslava velká?

Samozřejmě jsme měli radost i z toho, že jsme získali tři body a dobře vstoupili do jara. Jarní část totiž bude zajímavá, bude padat hodně týmu a tak se muže stát cokoliv. A k oslavám? Měli jsme zápisné, takže kluci dost slavili, já jsem se bohužel z rodinných důvodu nezúčastnil (úsměv).

Komárov – Nespeky 2:0 (1:0)

Branky: 20. Vaníček, 88. Solar. Rozhodčí: Holakovská, Ježek, Gerhardt. ŽK: Březina, Kaufman, Bežó, Pužík – Mikolanda, Pešta. Diváků: 240.

FK Komárov: Hejcman, Bežó, Pužík, Hlavatý (74. Baštař), Šubert, Mojdl, Srp (73. Nový), Komínek, Březina (84. Solar), Kaufman, Vaníček.