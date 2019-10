Branky: 45. Trpišovský - 15. Vaníček. Rozhodčí: Mansour, Kvasnička, Němeček. ŽK: Verner, Vacek – Mojdl, Vaníček, D. Nesnídal, Bežó. Diváků: 40.

FK Komárov: Hejcman, Baštař, Kaufman, Vaníček, Bežó, Burian (71. Solar), Pužík, Nesnídal D. (85. Hlavatý), Komínek, Mojdl, Srp. Trenér: M. Nesnídal.

Ošklivé počasí, malé hřiště, podmáčený terén. Co mohl říkat trenér před utkáním svým svěřencům? „Že to bude spíš bitva než fotbal. Věděli jsme, že každá i sebemenší chyba může mít na tak malém hřišti fatální následky,“ prozradil kouč hostů Miroslav Nesnídal. Do utkání vstoupil Komárov lépe než domácí a korunoval vše gólem Vaníčka. „Domácí jsme moc nepouštěli do hry a čekali jsme na svojí šanci. Ta přišla po úniku Kosy (Srp), který sice neproměnil, ale Váňa (Vaníček) si našel odražený míč po předchozí dorážce Buryho (Burian) a zavěsil,“ popsal radostný okamžik trenér Komárova. „Gól vzniknul po brejku, když jsem přeskočil útočníka, nahrál kolmou přihrávku Mojdymu (Mojdl), který poslal Srpa a ten šel sám na brankáře. Viděl jsem otevřený prostor, tak jsem běžel přes celé hřiště dál, Kosu vychytal gólman a míč se odrazil k Burymu, který nadvakrát taky nedal a nakonec se po několika odrazech balon dokutálel ke mně, někam mezi penaltu a velké vápno, tak jsem si řekl, že to musím prostřelit. Nakonec trošku se štěstím z toho byl gól, protože před odkrytou brankou v tu chvíli už byli čtyři hráči z Poříčí,“ měl důvod k úsměvu Jakub Vaníček.

Před vyrovnáním přišla ale první hrozba domácích, kterou vytáhl Hejcman, ale souběh chyb před přestávkou znamenal vyrovnání domácích. „Před utkáním jsem hráče varoval, že hra bude hodně rychlá vzhledem k oplocení hřiště u naší pravé strany, aby se soustředili na každý detail. Bohužel v poslední minutě první půle jsme inkasovali po autu. To mě hodně naštvalo. Byla to zbytečná branka,“ rmoutilo Nesnídala. „Byla to velká škoda, protože jsme vlastně dostali v nastaveném čase prvního poločasu po dvou chybách na pravé straně. Ta první byla nepřesná přihrávka, to se stane každému, ale že se tam hráči v tuhle chvíli a po výborném prvním poločase přestanou v poslední minutě koncentrovat a dostaneme z toho takhle hloupý gól, mě štve ještě teď. Jinak si myslím, že jsme hráli dost dobrý zápas na těžkém terénu a hlavně proti výbornému soupeři,“ řekl Vaníček.

Terén v Poříčí byl těžký, přesto měli hosté několik příležitostí. „Terén byl stejný pro obě mužstva. Nám paradoxně menší hřiště vyhovují. Několik šancí jsme bohužel neproměnili, ale remíza asi odpovídá průběhu hry. Na šance jsme možná byli o trošku lepší, ale domácí nás ve druhé půli zmáčkli,“ přiznal Nesnídal. Obrana Komárova hrála ve druhé půli hodně soustředěně, což byl klíč k úspěchu. „Myslím si, že v obraně problém není, jsme tam většinou zkušení hráči, kteří jsme spolu hráli už dříve v Hořovicích, navíc dostáváme nejméně gólů ze všech a tuším, že máme už asi pět nebo šest čistých kont. Jen je škoda té chyby z laxnosti. Naštěstí jsme penalty zvládli a opět jsme si připsali důležité dva body do tabulky z venku a jsme na výborném druhém místě,“ přemítal střelec komárovské branky.

Komárov tedy bral druhý bod za penalty a jeho hráči se hodně radovali. „Radost byla a druhý bod má určitě svou hodnotu. Musím přiznat, že i já jsem byl spokojený. Inkasovaná branka byla sice hloupá, ale i takové padají. Poříčí má dobré mužstvo, i když se jim momentálně výsledkově moc nedaří,“ vysekl poklonu domácím Miroslav Nesnídal. „Myslím si, že dva body pro nás a jeden pro ně je zasloužený. Jak jsem říkal, my jsme hráli dost dobře a nebýt té chyby, tak jsme si odvezli všechny tři body. Ale na druhou stranu Poříčí mělo dvě šance, které Hejci (Hejcman) chytil a jsou určitě jedním z lepších týmů v soutěži,“ dodal Jakub Vaníček.