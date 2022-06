„Hráli jsme v naprosté pohodě. Věděli jsme, že je to zápas o nás, že když budeme hrát naši hru, tak vyhrajeme. Už jsme vlastně o nic nehráli, oni se zachraňovali. Stíhali trochu ze začátku, pak už odpadli a bylo to jen o tom, jakým rozdílem vyhrajeme,“ viděl situaci z lavičky zkušený Lukáš Paleček.

Loděnice zlomila soupeře na přelomu poločasu, když se na konci prvního trefil Milan Hrudka a brzy po obrátce Patrik Šolc. „Mám za to, že tři góly byly jako přes kopírák. Honza Majer zatáhl míč po levé straně, dal milimetrový centr a zbývalo jen trefit bránu. Tohle má Honza hrozně silný. Nechápu, jak tam furt lítá. Krásný gól dal Radek Žižka na 5:0. Tyhle jeho střely končí většinou někde na poli, ale jak to trefil teď, to klobouk dolů. A ty naše penalty, to je kapitola sama pro sebe. Poslední byla majstrštykem v podání Tondy Nováka a Tomáše Herejta. Zkusili rozehrávanou penaltu a nedali jí. Ale jim dvěma není co vyčítat, spíš to bylo vtipné,“ usmíval se defenzivní hráč Loděnice.

Cerhovický Matěj Herejt se v závěru rozstřílel

Sám nastoupil až v samém závěru. „Byl jsem na střídačce jen kdyby byla fakt nouze. Jsem po zranění zadního stehenního svalu plus přitahovače. Šel jsem ještě předtím za béčko si tam stoupnout, to jsem byl hlavně rád, že sval tak nějak vydržel. A za áčko na tu poslední vteřinu jsem chtěl taky hlavně kvůli trenérovi Jardovi Korbovi, který u nás končí a chtěl jsem být u jeho posledního zápasu. Chtěl bych mu ještě tímhle poděkovat za to, co odvedl pro Loděnice. Neměl to s námi lehký, ale zvládl to náramně. Skončili jsme vždy mezi první pětkou a to je podle mě úspěch. Navíc se hrál dobrý fotbal. Takže Jardo díky, ať se ti daří,“ vzkazuje Lukáš Paleček, který dodal: „Co se mě týká, tak hrát chci dál, ale času čím dál tím méně. Tréninky bohužel nestíhám, pak jdu na zápas a logicky si hned něco natrhnu nebo utrhnu. Uvidíme, jak od nové sezony.“

Branky: 44. a 66. Hrudka, 47. Šolc, 69. Herejt T., 76. Žižka. Rozhodčí: Brýl, Čermoch, Bartůšek. ŽK: Polák (ŠVE). Diváci: 51.

AFK Loděnice: Vlasák (46. Dreksler), Majer, Mráz M., Prokop, Křížek (81. Novák), Herejt (90. Paleček), Šolc, Hrudka (86. Janda), Žižka, Mráz O., Jeřábek. Trenér: Korba.