Jeho tým se radoval z gólu už ve 13. minutě, kdy dal rozhodující gól Tomáš Herejt. „Jeho gól padl po faulu na rohu velkého vápna. Patrik Šolc poslal krásný střílený centr na zadní tyč, Tomáš ho hlavou lízl a balon zapadl za brankáře,“ popsal branku gólman Loděnice, který dodal: „Celý zápas se hrál ve vysokém tempu, před gólem to bylo pořád nahoru a dolu, takže pro lidi asi hezká podívaná, pro hráče už moc ne (smích). Černolice si pár šancí vypracovaly, vše jsem naštěstí pochytal. Druhý poločas už nebyl v takovém tempu, hráli jsme dozadu velice kompaktně a vůbec k ničemu jsme je nepustili. Sami jsme mohli přidat minimálně tři branky, pokaždé jsme to ale špatně vyřešili.“

Před půlí se hodně žlutilo v poměru 2:1 pro domácí. „Nic vážného to ale nebylo, Michal Smetana posunul soupeři míč, pak se to trošku strkalo, byl jsem od toho daleko, takže jsem toho moc neviděl a ani neslyšel, rozhodčí rozdal karty a hrálo se dál,“ usmíval se Vlasák.

Brankář Loděnice si připsal nulu. „Za stavu 0:0 na mě běžel útočník hostů sám, střelu cca z penalty jsem reflexivně vyrazil na roh. Pak byla ošemetná situace chvíli před půlí. Byla to střela z vápna pod břevno, s kterou jsem měl velké starosti, ale naštěstí jsem jí vyrazil. To byly asi dva nejdůležitější zákroky, pak by se asi zápas vyvíjel jinak,“ přiznal ochránce loděnické svatyně.

Pro Loděnici je to druhá výhra ve skupině E, ve které opět po nějaké době hraje. „Jsme rádi, že máme po dvou zápasech šest bodů, navíc jsme hráli dvakrát doma, takže je super, že se vyhrálo a start do nové sezony se povedl. Na stejný výkon se pokusíme navázat příští týden v Tlustici,“ myslí už na nadcházející derby Martin Vlasák.