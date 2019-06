Jíloviště – Komárov 1:4 (0:1)

Branky: 74. Janoušek - 10. Pužík, 46. Nový, 81. a 89. Srp. Rozhodčí: Hájek, Svoboda, Cílek. ŽK: Valtr, Houdek, Adamča, Janoušek – Pužík. ČK: 70. Houdek. Diváků: 100.

FK Komárov: Grunt D., Pužík, Komínek (66. Solar), Baštař (46. Vokáč), Šubert, Mojdl, Nový (74. Srp), Bežó, Kolář (89. Grunt A.), Kaufman, Vaníček.

V Jílovišti je malé hřiště, o tom dobře věděli hostující trenéři. „Věděli jsme, že to bude hodně o soubojích, a na to jsme hráče připravovali. Naštěstí se nám vyprazdňuje marodka, tak jsem rád, že jsme do sestavy mohli zařadit hráče, kteří jsou schopni se s tím lépe vypořádat,“ uvedl kouč Komárova Miroslav Nesnídal. Jeho tým se snažil dát míč na zem, ale nebylo to proti urostlým domácím jednoduché. Navíc někteří hráči Jíloviště překypovali agresivitou, především Adamča mohl být rád, že po napadení Mojdla bez míče neopustil předčasně trávník. Jeho kolega v brance Vojtěch Valtr se štěstím likvidoval příležitosti hostů, když jednou dokonce otočen hlavou do branky, se mu došoural míč pod tělo. Navíc pomáhal svým obráncům, když dobře vybíhal, za což sklidil i žlutou kartu, když zahrál rukou mimo pokutové území. Hosty uklidnil přímý kop Michala Pužíka, který poslal přesně k tyči. „Samozřejmě nás první branka trochu uklidnila, ale soupeř se nevzdával a byl nepříjemný. Potřebovali jsme přidat pojistku, ale přišla až v první minutě druhé půle,“ uvedl Nesnídal. Pužík ještě do poločasu nastřelil z dalšího trestného kopu tyčku, ale po obrátce nastartoval do brejku Daniel Nový a zajistil dvoubrankové vedení hostů.

Zdálo se, že domácím docházejí síly, což se projevilo v závěru. „S tím jsme trochu i kalkulovali. Do druhé půle šel Adam Vokáč a do otevřené obrany jsme podnikali protiútoky, které mohli přinést definitivní rozhodnutí mnohem dříve. Domácím se podařilo snížit a všechno vrhli do útoku. V závěru šel na hřiště Srp, který definitivně rozhodl dvěma zásahy,“ byl spokojen trenér hostů. Zvláště čtvrtý gól hostů stojí za zmínku, když Srp nabral doslova kosmickou rychlost a prchnul hned dvěma pronásledovatelům, kteří se jej marně snažili zastavit.

Po výhře v Jílovišti schází Komárovu k postupu jeden bod, navíc doma hostí v sobotu druhou Kosoř. „Myslím, že minimálně bod uhrajeme a bude rozhodnuto. Pokud se to podaří už v sobotu, budu rád, ale stejně mi to nějakou velkou úlevu nepřinese, protože chci vyhrát pokaždé. Já už to tak mám,“ přiznal Miroslav Nesnídal.

Kosoř – Cerhovice 2:0 (0:0)

Branky: 46. Vodecký, 67. Slunéčko. Rozhodčí: Zdeněk, Kosina, Navrátilová. ŽK: Janoušek – Cibulka, Obleser. Diváků: 80.

Union Cerhovice: Křikava J., Cibulka (69. Zítka), Carván (79. Křikava V.), Lacina, Hnízdil, Fulín, Šmíd, Procházka ml., Obleser, Procházka st., Kapoun.

Na půdě druhého celku se Cerhovice snažily o překvapení, což jim vycházelo po celý první poločas. Jenže brzy po nástupu na hřiště do druhého poločasu jim zasadil úder Vodecký. A když pak přidal druhý gól kanonýr Kosoře Slunéčko, bylo o osudu utkání rozhodnuto.

Cerhovice klesly na 14. místo tabulky a musí se pokusit o tříbodový zisk v domácím prostředí s devátými Průhonicemi, které hostí v neděli od 17 hodin.