„Žádné velký přípravy ale neprobíhaly. Samozřejmě jsme věděli, že k nám přijede silný soupeř, takže jsme šli do zápasu s určitým respektem,“ uznal domácí Jiří Bican, který se zapsal do dějin zápasu hattrickem.

Skóre otevřel po čtvrthodině. „Dostal jsem ze strany míč do vápna od Honzy Svobody, kde jsem si ho převzal a z úhlu propálil gólmana,“ popsal svůj první zářez. Milín jeho branka ale nepoložila. „Po vstřelené brance jsme přestali hrát a Milín byl zbytek půle lepším týmem. Několikrát nás zatlačili a měli tam dobré akce, které ale nedokázali dotáhnout do konce díky dobře hrající obraně. Také nás podržel Martin Špicl, který sebral několik těžkých balónů. My jsme tam ještě něco málo měli, ale jak už jsem řekl, Milín byl zbytek první půle lepší,“ podotkl Bican.

I proto se domácí v kabině zdravě vyhecovali. „Věděli jsme, že do druhé půle musíme vstoupit lépe, což se nám taky povedlo a hra byla vyrovnanější. Měli jsme tam několik možností zvýšit, ale na druhou stranu i Milín dále hrozil,“ řekl kanonýr béčka, který pak přidal další dvě branky. „Uklidnění přišlo právě až po mé druhé brance, kdy jsem si převzal míč po skvělé přihrávce od Honzy Bíby a šel sám na brankáře, střelou na zadní jsem tak zvýšil na 2:0. Hattrick jsem dovršil proměněnou penaltou. V tu chvíli jsme už věděli, že tři body zůstanou doma,“ měl jasno Bican.

Minutu před koncem ještě přidal čtvrtý gól Adam Kočí. „Po gólu Adama se slavilo hodně, protože následoval konečný hvizd a mohli jsme si tak užívat cenné výhry. Nemohli jsme si tedy přát lepší zakončení sezony a mohli začít s dokopnou, která se určitě povedla,“ prozradil Jiří Bican.