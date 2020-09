Po prohře v Tlustici si fotbalisté béčka Králova Dvora v rámci I.B třídy pěkně spravili chuť s Petrovicemi, které zdolali vysoko 5:1. „Zápas v Tlustici se nám vůbec nepovedl. Bylo potřeba dostatečně motivovat tým a vyjasnit si chyby. Petrovice jsou pokaždé velmi nepříjemný soupeř, proto bylo potřeba zvýšit důraz v osobních soubojích a nebát se tvořit na útočné polovině. To všechno jsme po celý zápas plnili na výbornou a dostavily se i důležité tři body,“ byl po utkání spokojený autor dvou branek domácích Jiří Černý.

Úspěšný střelec domácí rezervy otevřel skóre už ve druhé minutě. „Po zisku balonu na naší polovině jsme se rychle dostali do brejku, kdy jsem vyslal míč na nabíhajícího Honzu Bíbu, který ho poté nacentroval do malého vápna, tam čekal Honza Svoboda. Brankář napoprvé proti jeho střele dobře zasáhl, já měl práci jednoduchou a doklepl odražený balon do brány,“ popsal úvodní gól jeho autor. Na jeho branku brzy navázali Martin Janků a Jan Bíba, Cábelíci šli do kabin s třígólovým náskokem.