Loděnice před týdnem zdolala v infarktovém utkání béčko Slaného, což jí zařadilo do role favorita, byť na venkovní půdě. A měla jasný cíl: potvrdit domácí výhru třemi body i z venkovního utkání a pokračovat v boji o čtvrté místo v tabulce.

Tenhle jasný pokyn vnímal i pozdější hrdina utkání a autor hattricku Milan Hrudka. „V prvním poločase byl zápas herně vyrovnaný, v tom druhém jsme již plně převzali otěže my,“ podotkl střelec tří branek Loděnice, která vedla o přestávce 3:1.

„První gól jsem dal po krásné přihrávce od Honzy Majera obloučkem za stopera, kdy jsem z voleje propálil brankáře. Druhý padl po chytrém prostrčení do vápna od Honzy Křížka a já jsem podél brankáře uklidil balon do sítě. Třetí padl po přestávce po super centru od Majera, kde jsem měl na zadní tyči jednoduchou práci,“ popsal hattrick jeho autor.

Už v poločase si byl ale jistý třemi body. „Ve výhru jsme věřili již po mém druhém gólu na 3:1, ten nás před přestávkou dost uklidnil,“ řekl Hrudka, který vysvětlil, co na jeho hattrick říká pokladník. „Honza Majer to jistě bude vést v patrnosti, metr (10) piv pro kluky do kabiny mě jistě nemine.“