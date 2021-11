Polovinu jejich branek, čtyři, obstaral útočník Karel Vajs.

„Padalo mi to tam, někdy to tak je. Ještě lituji té hlavičky na začátku druhé půle, mohlo to být pět gólů. Ale jinak je to paráda, takhle zakončit sezonu,“ tvrdil hned po utkání komárovský hrot.

Poté, co se pohyboval v nižších soutěžích, potvrzuje své kvality v Komárově a v týmu se dokonale zabydlel. Na podzim nastřílel do sítě soupeřů celkově sedm gólů a po kvalitní zimní přípravě chce svůj účet rozšířit.