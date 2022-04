Oproti jiným zápasům se hrál v Komárově hodně kombinační fotbal. Domácí měli zpočátku míč na svých nohou, ale často je klamalo zpracování a přihrávky. I přesto dokázali domácí jít do vedení.

Na konci první čtvrthodiny po rohu obstřelil Jan Mojdl brankáře a míč po odrazu od tyče a gólmana zamířil do sítě. Klíčany ale dokázaly získat půdu pod nohama a vyrovnaly. Paradoxně to bylo po rohu domácích, kdy šli hosté do brejku, po němž Pozníček vyrovnal. Na druhé straně se prodral k zakončení Karel Vajs, ale gólman Tichý se hodně natáhl a míč zachytil. Hosté hrozili, v jejich týmu hráli prim Kraus a kapitán Buldra.

Komár pak vstoupil do druhé půle, vytvořil si velkou převahu. Z nejvyloženější šance ale přestřelil Adam Vokáč I, po něm neuspěli ani Pužík a Kecsktein. Na druhé straně se pak nevyvedlo domácím vystavení do ofsajdu a Hájek obešel osamoceného Altmana v brance. Komárov se sice snažil, ale kromě hlavičky agilního Klimeše už si nic nevytvořil. Klíčany naopak odmítly navýšení vedení, takže do kabin se odcházelo za potlesku diváků i přes výhru hostů.

„Soupeř se ukázal jako vyspělý. Proti takovému týmu musíme proměnit všechny šance, kterých moc nebylo, jedině tak se dají uhrát body. Musím pogratulovat soupeř k výhře, která byla zasloužená,“ řekl po zápase trenér domácích Miroslav Nesnídal.

K dalšímu utkání zajíždí Komárov v sobotu do Vlašimi, kde jim bude od 17 hodin tamní rezerva.

Branky: 14. Mojdl - 26. Pozníček, 66. Hájek.

Rozhodčí: Gerhardt, Svoboda, Stádník.

ŽK: Pužík, Mizera – Kalaš, Pozníček, Bureš.

Diváků: 180.

FK Komárov: Altman, Hlavatý (46. Keckstein), Kaufman, Bežó, Mizera (84. Šubert), Pužík, Vokáč II (46. Klimeš), Vokáč I, Mojdl, Štych (84. Peták), Vajs (85. Březina). Trenér: Nesnídal.